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ভারত থেকে ঘুরে যেতেই মাথায় ৩৮টি ফিতাকৃমির বাসা! ভয়ংকর স্নায়ুরোগের কবলে ব্রিটিশ যুবতী

38 Parasites in brain: হঠাৎ তীব্র মাথাব্যথা। সঙ্গে তীব্র খিঁচুনি। জ্ঞান হারান লোরি। পরীক্ষায় ধরা পড়ে মাথায় তরল থলির মতো তৈরি করে বাসা বেঁধে রয়েছে ৩৮টি ফিতাকৃমি।

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 03, 2026, 07:41 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 07:41 PM IST
ভারত থেকে ঘুরে যেতেই মাথায় ৩৮টি ফিতাকৃমির বাসা! ভয়ংকর স্নায়ুরোগের কবলে ব্রিটিশ যুবতী
Image Credit: লোরি ডেনম্যানSource: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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ভারত থেকে ঘুরে যেতেই মাথায় ৩৮টি ফিতাকৃমির বাসা! ভয়ংকর স্নায়ুরোগের কবলে ব্রিটিশ যুবতী
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