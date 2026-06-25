/ভাইরাসের কামড়ে স্তব্ধ সুরের দুনিয়া!অলকা ইয়াগনিকের আক্রান্ত কী এই সেন্সরিনিউরাল হিয়ারিং লস?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নব্বইয়ে তাক লাগিয়ে দেওয়া কন্ঠ অনেকদিনই পর্দার আড়ালে। দীর্ঘ দু বছর পর তিনি ক্যামেরার সামনে এলেন। কিন্তু যেভাবে এলেন তাতে ভক্তদের মনে উৎকণ্ঠা। সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি ভবনে দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে ‘পদ্মভূষণ’ গ্রহণ করেছেন বলিউডের ম্যাজিক ভয়েস অলকা ইয়াগনিক। বছর ৬০-এর এই গায়িকা সোশ্যাল মিডিয়ায় পুরস্কার পাওয়ার আনন্দের পাশাপাশি নিজের কঠিন শারীরিক লড়াইয়ের কথাও শেয়ার করেছেন। আচমকাই ভাইরাসের আক্রমণে ‘সেন্সরিনিউরাল হিয়ারিং লস’ (SNHL)-এ আক্রান্ত তিনি, যার ফলে তাঁর শোনার ক্ষমতা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাঁর।
সেন্সরিনিউরাল হিয়ারিং লস (SNHL) কী?
এটি হল স্থায়ীভাবে শ্রবণশক্তি হারিয়ে ফেলার মতো জটিল রোগ। আমাদের ভেতরের কানের ‘ককলিয়া’ নামক অংশের ভেতরে থাকা অত্যন্ত সূক্ষ্ম হেয়ার সেল অথবা কান থেকে মস্তিষ্কে শব্দ পৌঁছানোর অডিটরি নার্ভ বা শ্রবণ স্নায়ু কোনো কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে এই রোগ হয়। একবার এই স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা প্রাকৃতিকভাবে আর ঠিক হয় না। অনেক ক্ষেত্রে দ্রুত চিকিৎসা শুরু না করলে এই ক্ষতি চিরস্থায়ী রূপ নিতে পারে।
রোগের প্রাথমিক লক্ষণ
কথাবার্তা বা সাধারণ আলাপচারিতা বুঝতে অসুবিধা হওয়া। অন্য কেউ কথা বললে বারবার তা শুনতে চাওয়া বা রিপিট করতে বলা। টিভি, রেডিও বা ফোনের ভলিউম স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বাড়িয়ে দেওয়া। উচ্চ স্বরের শব্দ শুনতে সমস্যা হওয়া। কানের ভেতর সারাক্ষণ ভোঁ-ভোঁ বা শিস দেওয়ার মতো আওয়াজ হওয়া। দীর্ঘক্ষণ কারও কথা শোনার চেষ্টা করলে ক্লান্ত বা মানসিক চাপ অনুভব করা।
আক্রান্ত হওয়ার মূল কারণ
অলকা ইয়াগনিকের ক্ষেত্রে ভাইরাসের আক্রমণই ছিল মূল কারণ। তবে হেডফোনে দীর্ঘক্ষণ উচ্চ শব্দে গান শোনা বা কনসার্টের লাউড মিউজিক এই রোগের ঝুঁকি বাড়ায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কানের কার্যক্ষমতা কমে যাওয়া। কিছু কড়া অ্যান্টিবায়োটিক বা কেমোথেরাপির ওষুধও এই রোগের কারণ হতে পারে। ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ বা মাথায় আঘাত লাগলেও এই রোগ হওয়া সম্ভব।
চিকিৎসা ও প্রতিরোধ
এই ক্ষতি সাধারণত স্থায়ী হলেও আধুনিক চিকিৎসার সাহায্যে শোনার ক্ষমতা অনেকটাই ফিরিয়ে আনা সম্ভব। সাধারণ সমস্যায় হিয়ারিং এইড এবং গুরুতর ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে ‘কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট’ বসানো হয়, যা সরাসরি শ্রবণ স্নায়ুকে উদ্দীপিত করে।অলকার ইয়াগনিকের মতো হঠাৎ করে আক্রান্ত হলে দ্রুত কর্টিকোস্টেরয়েড ওষুধ দিলে অনেক সময় কাজ হয়। এই ওষুধ মুখে খাওয়ার পাশাপাশি কখনও কখনও সরাসরি কানের ভিতর ইনজেকশনের মাধ্যমেও প্রয়োগ করা হয়, যাতে প্রদাহ কমে এবং শ্রবণশক্তি ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।
অলকা ইয়াগনিক নিজে তরুণ প্রজন্ম ও সহকর্মীদের সতর্ক করে বলেছেন, হেডফোনে অতিরিক্ত জোরে গান শোনা বন্ধ করুন। কলকারখানা বা শোরগোলের জায়গায় কান ঢেকে রাখুন এবং নিয়মিত কানের পরীক্ষা করান। সচেতনতাই পারে আপনার কানের অমূল্য ক্ষমতাকে সুরক্ষিত রাখতে।
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