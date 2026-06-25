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ভাইরাসের কামড়ে স্তব্ধ সুরের দুনিয়া!অলকা ইয়াগনিকের আক্রান্ত কী এই সেন্সরিনিউরাল হিয়ারিং লস?

What is rare hearing disorder: ফ্লাইট থেকে নামার পর হঠাৎ করেই অলকা ইয়াগনিক অনুভব করেন যে তিনি কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না। অলকা ইয়াগনিকের এই বিরল ও জটিল কানের রোগটি আসলে কী, এর লক্ষণ এবং প্রতিকার বা কী।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 25, 2026, 08:50 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 08:50 PM IST
ভাইরাসের কামড়ে স্তব্ধ সুরের দুনিয়া!অলকা ইয়াগনিকের আক্রান্ত কী এই সেন্সরিনিউরাল হিয়ারিং লস?
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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