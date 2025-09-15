Health Insurance| Mediclaim: ২২ তারিখ থেকে বন্ধ হয়ে যাবে ক্যাশলেস পরিষেবা, আপনার এই বিমা সংস্থায় মেডিক্লেম নেই তো?

Health Insurance| Mediclaim: ২২ তারিখ থেকে বন্ধ হয়ে যাবে ক্যাশলেস পরিষেবা, আপনার এই বিমা সংস্থায় মেডিক্লেম নেই তো?
Health Insurance| Mediclaim: AHPI জানিয়েছেন তাদের কাছে স্টার হেলথের বিরুদ্ধে ২০২৩-২৪ সালে পলিসির টাকা পাওয়া সংক্রান্ত ১৩০০০ অভিযোগ জমা পড়েছে
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্টার হেলথ ইন্সুরেন্স-এ স্বাস্থ্যবিমা থাকলে চিন্তার কারণ রয়েছে। আগামী ২২ সেপ্টেম্বরের পর থেকে তারা ক্যাশলেস চিকিত্সা নাও পেতে পারেন। কারণ স্বাস্থ্যবিমা নিয়ন্ত্রক সংস্থার একটি নির্দেশিকা। অ্যাসোশিয়েশন অব হেলথকেয়ার প্রোভাইডার্স অব ইন্ডিয়া বা AHPI এর তরফে জানানো হয়েছে স্টার হেলথের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ এসেছে। তার জেরেই ওই পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে।
কী অভিযোগ এসেছে স্টার হেলথের বিরুদ্ধে? AHPI-এর কাছে যেসব অভিযোগ জমা পড়েছে তার মধ্যে রয়েছে বিমার নতুন হার চালু না করা, ক্যাশলেস সার্ভিস না দিতে ঝামেলা করা, হাসপাতালের বিলে বিপুল কাটছাঁট, ফাইনাল ক্লেইম বাতিল করার মতো বিষয়। ওইসব বিষয়গুলির সমাধান না করলে ২২ সেপ্টেম্বর থেকে স্টার হেলথের পলিসি হোল্ডাররা ক্যাশলেস চিকিত্সার সুযোগ পাবেন না।
AHPI জানিয়েছেন তাদের কাছে স্টার হেলথের বিরুদ্ধে ২০২৩-২৪ সালে পলিসির টাকা পাওয়া সংক্রান্ত ১৩০০০ অভিযোগ জমা পড়েছে।
ওইসব অভিযোগের মধ্যে রয়েছে ১০,০০০ অন্তত ক্লেইম বাতিলের অভিযোগ।
AHPI তরফে বলা হয়েছে বাধ্য হয়েই ওই পদক্ষেপ নিতে হচ্ছে। কারণ একদিকে স্টার হেলথ যেমন রোগীর বিপদ ডেকে আনছে অন্যদিকে তেমনি হাসপাতালগুলির ক্ষতি করছে।
AHPI এর আওতায় রয়েছে দেশের ১৫০০০ হাসপাতাল।
ক্যাশলেস সার্ভিস বাতিল হলে রোগীকে হাসপাতালে চিকিত্সার টাকা মেটাতে হবে। পরে তিনি রি-ইমবার্সনমেন্ট করতে পারবেন।
ক্যাশলেস চিকিত্সা উঠে গেলে ইমারেন্সি রোগীরা বিপাকে পড়বেন কারণ তাদের আগেই টাকা মেটাতে হয় কোনও কোনও ক্ষেত্রে।
