The Dentic Dentique Health Camp: সঠিক ও উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করতে দ্য ডেন্টিক ক্যাম্পে নিয়ে আসে একটি পোর্টেবল ডিজিটাল ডেন্টাল স্ক্যানিং মেশিন, যার মাধ্যমে দ্রুত ও নির্ভুলভাবে ওরাল অ্যাসেসমেন্ট করা হয়

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Dec 13, 2025, 08:54 PM IST
The Dentique Dental Health Camp: ৫০-রও বেশি সাংবাদিক পেলেন বিশেষজ্ঞ ডেন্টাল পরীক্ষা ও চিকিৎসার সুবিধা

কলকাতা, ৮ নভেম্বর ২০২৫: দ্য ডেন্টিক –অ্যান ইনিশিয়েটিভ অফ লিনিয়া, একটি স্বনামধন্য আধুনিক ডেন্টাল ও অ্যাস্থেটিক কেয়ার ক্লিনিক, ‘জি ২৪ ঘণ্টা’-এর অফিসে একটি বিনামূল্যের ডেন্টাল হেলথ ক্যাম্পের আয়োজন করে। এই ক্যাম্পের উদ্দেশ্য ছিল সাংবাদিক সমাজের মধ্যে মুখগহ্বরের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও পেশাদার ডেন্টাল কেয়ার প্রদান করা।

৫০-রও বেশি সাংবাদিক এই ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করেন এবং বিশেষজ্ঞ পরামর্শের পাশাপাশি তাৎক্ষণিক চিকিৎসার সুবিধাও পান। অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের নেতৃত্বে দ্য ডেন্টিক টিম বিভিন্ন পরীক্ষার আয়োজন করে, যেমন— দাঁতের গর্ত (ক্যাভিটি) নির্ণয়, মাড়ির রোগ মূল্যায়ন, রুট ক্যানাল ও ক্রাউন সংক্রান্ত পরামর্শ ইত্যাদি।

সঠিক ও উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করতে দ্য ডেন্টিক ক্যাম্পে নিয়ে আসে একটি পোর্টেবল ডিজিটাল ডেন্টাল স্ক্যানিং মেশিন, যার মাধ্যমে দ্রুত ও নির্ভুলভাবে ওরাল অ্যাসেসমেন্ট করা হয় এবং অংশগ্রহণকারীদের জন্য সর্বোত্তম চিকিৎসার পরামর্শ দেওয়া হয়। ক্যাম্পের জন্য একটি বিশেষ মেডিক্যাল টিম গঠন করা হয়েছিল, যাতে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর জন্য ব্যক্তিগত ও সমন্বিত সেবা নিশ্চিত করা যায়।

এই উদ্যোগ সহযোগিতা করেছেন দ্য ডেন্টিক-এর সিনিয়র কনসালট্যান্ট ডাঃ সুরঞ্জনা সাঁতরা ও ডাঃ অনুপ্রিয়া সিনহা।

দ্য ডেন্টিক –অ্যান ইনিশিয়েটিভ অফ লিনিয়া ‘জি ২৪ ঘণ্টা’ কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানানো হয় তাঁদের সহযোগিতা ও সহমর্মিতার জন্য। এই ক্যাম্পের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি আবারও তাদের সামাজিক স্বাস্থ্যসেবা ও সচেতনতা বৃদ্ধির অঙ্গীকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করল —সমাজের প্রতিটি স্তরে বিশ্বমানের ডেন্টাল কেয়ার পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে।

the Dentiquedental health campdental health camp in zee 24 ghanta
