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বছরে ৫ লাখ টাকার ক্য়াশলেস সুবিধার আয়ুষ্মান ভারত কবে থেকে রাজ্যে চালু হচ্ছে? ৭০ বছরের উর্ধ্বে প্রবীণদের জন্য বিরাট ঘোষণা, কোন হাসপাতাল, কী কী সুবিধা-- সব জেনে নিন

Ayushman Bharat: এই প্রকল্পের অংশ হিসেবে প্রতিটি সুবিধাভোগীর জন্য ABHA (Ayushman Bharat Health Account) বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। এটি একটি ডিজিটাল ডায়েরি বা হেলথ লকার হিসেবে কাজ করবে, যার ফলে রোগীকে সবসময় প্রেসক্রিপশন বা পুরনো রিপোর্ট সঙ্গে রাখতে হবে না। এর মাধ্যমে তৈরি হতে চলেছে বিশ্বের বৃহত্তম ডিজিটাল স্বাস্থ্য ডেটাবেস।

Written ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 14, 2026, 06:57 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 06:57 PM IST
বছরে ৫ লাখ টাকার ক্য়াশলেস সুবিধার আয়ুষ্মান ভারত কবে থেকে রাজ্যে চালু হচ্ছে? ৭০ বছরের উর্ধ্বে প্রবীণদের জন্য বিরাট ঘোষণা, কোন হাসপাতাল, কী কী সুবিধা-- সব জেনে নিন

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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