/বছরে ৫ লাখ টাকার ক্য়াশলেস সুবিধার আয়ুষ্মান ভারত কবে থেকে রাজ্যে চালু হচ্ছে? ৭০ বছরের উর্ধ্বে প্রবীণদের জন্য বিরাট ঘোষণা, কোন হাসপাতাল, কী কী সুবিধা-- সব জেনে নিন

অয়ন শর্মা: দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে পশ্চিমবঙ্গে চালু হতে চলেছে কেন্দ্রের ফ্ল্যাগশিপ স্বাস্থ্য প্রকল্প ‘আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা’ (AB PM-JAY)। আগামী ১৬ আগস্ট ‘আয়ুষ্মান দিবস’ উপলক্ষে কলকাতার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে বিকেল ৩টে নাগাদ এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই ঐতিহাসিক প্রকল্পের সূচনা ও কার্ড বিতরণ শুরু হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী অনুপ্রিয়া প্যাটেল।
বিগত বছরগুলিতে রাজ্যের মানুষ এই কেন্দ্রীয় পরিষেবা থেকে বঞ্চিত থাকলেও, এবার জাতীয় স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর মূলস্রোতে যুক্ত হচ্ছে বাংলা।
উদ্বোধনের দিনেই বিশাল অংশের অন্তর্ভুক্তি
সুবিধাভোগীর সংখ্যা: উদ্বোধনের দিনেই রাজ্যের প্রায় ৩.৪ কোটি মানুষ সরাসরি আয়ুষ্মান ভারতের সুবিধা পাবেন।
লক্ষ্যমাত্রা: প্রাথমিক পর্যায়ে ১.৫০ কোটি পরিবারের মাধ্যমে শুরু হয়ে ধাপে ধাপে রাজ্যের প্রায় ৬ কোটি নাগরিককে এই সুরক্ষাবলয়ে আনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।
বরিষ্ঠ নাগরিকদের অন্তর্ভুক্তি: ৭০ বছর বা তার বেশি বয়সী প্রত্যেক প্রবীণ নাগরিক সরাসরি কোনও জটিলতা ছাড়াই এই প্রকল্পের আওতায় আসবেন।
মুখ্য সুবিধা ও কভারেজ
ক্যাশলেস চিকিৎসা: পরিবার পিছু বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ও ক্যাশলেস চিকিৎসার সুবিধা।
পরিবারের কোনও ঊর্ধ্বসীমা নেই: পরিবারের সদস্য সংখ্যার কোনও নির্দিষ্ট সীমা থাকবে না।
পুরনো রোগ কভার: সুবিধাভোগীর আগে থেকে থাকা রোগও (Pre-existing diseases) প্রথম দিন থেকেই কভার করবে এই যোজনা।
প্রাক ও পরবর্তী খরচ: হাসপাতালে ভর্তির ৩ দিন আগে এবং ছুটি (Discharge) হওয়ার পরবর্তী ১৫ দিন পর্যন্ত যাবতীয় চিকিৎসার খরচ বহন করবে এই কার্ড।
দেশজুড়ে পোর্টেবিলিটি: রাজ্যের বাইরে কোথাও ঘুরতে গিয়ে বা কাজে গিয়ে অসুস্থ হলেও এই কার্ডের মাধ্যমে দেশজুড়ে যে কোনো নথিভুক্ত হাসপাতালে চিকিৎসা পাওয়া যাবে।
এবিএইচএ (ABHA) ও ডিজিটাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা
এই প্রকল্পের অংশ হিসেবে প্রতিটি সুবিধাভোগীর জন্য ABHA (Ayushman Bharat Health Account) বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। এটি একটি ডিজিটাল ডায়েরি বা হেলথ লকার হিসেবে কাজ করবে, যার ফলে রোগীকে সবসময় প্রেসক্রিপশন বা পুরনো রিপোর্ট সঙ্গে রাখতে হবে না। এর মাধ্যমে তৈরি হতে চলেছে বিশ্বের বৃহত্তম ডিজিটাল স্বাস্থ্য ডেটাবেস।
হাসপাতাল অন্তর্ভুক্তি ও যাচাইকরণ
রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ভারসাম্য বজায় রাখতে সরকারি ও বেসরকারি স্তরে বড় পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছে:
হাসপাতাল নেটওয়ার্ক: রাজ্যের প্রায় ১৯০০ থেকে ২০০০টি হাসপাতাল এই প্রকল্পে যুক্ত হয়েছে-- যার মধ্যে রয়েছে প্রায় ১৩৩০টি বেসরকারি হাসপাতাল এবং ৬২৭ থেকে ৭০০টি সরকারি হাসপাতাল।
কলকাতার ভূমিকা: কলকাতার সমস্ত বড় ও মাঝারি বেসরকারি হাসপাতাল এই পরিষেবায় যুক্ত থাকছে।
ই-কেওয়াইসি (e-KYC): সরকারি হাসপাতালে e-KYC ব্যবস্থা থাকবে। পরিচয়পত্র হিসেবে ডিজিটাল নথি বা সংশ্লিষ্ট নম্বর যাচাইয়ের পরই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।
মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনা: আয়ুষ্মান ভারতে যারা বাদ পড়বেন, তাঁদের জন্য কার্যকর থাকবে ‘মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বীমা যোজনা’।
স্বাস্থ্য সাথীর ভবিষ্যৎ: আপাতত আগামী ৩ মাস স্বাস্থ্য সাথী ও আয়ুষ্মান ভারত দুটি প্রকল্পই একসঙ্গে চলবে। পরবর্তী ২-৩ মাসের সামগ্রিক অগ্রগতি ও সুবিধা পর্যালোচনা করে ধীরে ধীরে স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্প তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।
স্বচ্ছতা, নজরদারি ও অর্থ বরাদ্দ
কড়া নজরদারি: বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে অনলাইন ভেরিফিকেশন, ফিল্ড ভেরিফিকেশন এবং বেড সংক্রান্ত লাইভ স্ট্রিমিং ব্যবস্থা চালু করা হবে।
সমন্বয় বৈঠক: নোডাল টিম প্রতি ১৫ দিন অন্তর বেসরকারি হাসপাতালের সঙ্গে বৈঠকে বসবে। প্যাকেজ সংক্রান্ত কোনো সমস্যা থাকলে আগামী ৯০ দিনের মধ্যে তা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হবে।
আর্থিক ভাগাভাগি: প্রকল্পের মোট খরচের ৬০ শতাংশ দেবে কেন্দ্র এবং ৪০ শতাংশ দেবে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই কেন্দ্র এই প্রকল্পে প্রাথমিক খাতে ১০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।
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