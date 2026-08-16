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Blinkit, Zepto, Instamart করছেন দেদারে? স্টোরের ফ্রিজেই ঘর আরশোলা-ইঁদুরের! সেই খাবারই আপনি...

Blinkit, Zepto, Instamart রোজই করছেন দেদারে? জানেন কি চরম অস্বাস্থ্য়কর স্টোরের ফ্রিজেই ঘর করেছে আরশোলা-ইঁদুরের! আর সেই খাবারই আপনি...

Reported BySubhapam Saha
Published: Aug 16, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 01:20 PM IST
Blinkit, Zepto, Instamart করছেন দেদারে? স্টোরের ফ্রিজেই ঘর আরশোলা-ইঁদুরের! সেই খাবারই আপনি...

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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