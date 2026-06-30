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IVF পদ্ধতিতে সন্তানের জন্ম হলে পুরুষের কোনও ভূমিকাই নেই, বড়জোর নিজেকে বলতে পারেন, সাপোর্টিং পার্টনার: কলকাতা হাইকোর্ট

Calcutta High Court on IVF treatment: মামলার বিবরণ অনুযায়ী, আবেদনকারী ওই দম্পতির বিয়ে হয়েছিল ২০১৪ সালে। দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তাঁরা নিঃসন্তান ছিলেন। সবরকম চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর অবশেষে তাঁরা এআরটি (ART) ব্যাঙ্ক থেকে ডিম্বাণু ও শুক্রাণু সংগ্রহ করে ইন-ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন (IVF) পদ্ধতির মাধ্যমে সন্তান নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 30, 2026, 11:11 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:11 PM IST
IVF পদ্ধতিতে সন্তানের জন্ম হলে পুরুষের কোনও ভূমিকাই নেই, বড়জোর নিজেকে বলতে পারেন, সাপোর্টিং পার্টনার: কলকাতা হাইকোর্ট
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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