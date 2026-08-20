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ক্যানসার নিরাময়ে মাইলস্টোন! লাস্ট স্টেজের ট্রায়ালেও মিরাকল! ৪৯% মৃত্যুর ঝুঁকি কমানো সঞ্জীবনী ভ্যাকসিন কবে বাজারে?

Cancer Vaccine Big Update: ১১৩৭ জন রোগীর উপর তৃতীয় ধাপের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হয়েছে। মডার্না ও মার্কের ব্যক্তিগতকৃত এমআরএনএ ক্যানসার টিকা এবং কিট্রুডার যৌথ প্রয়োগ ক্যানসারের পুনরাবৃত্তি ও ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি কমিয়েছে। যা ক্যানসার চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিরাট মাইলস্টোন হিসেবেই দেখা হচ্ছে। 

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 20, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 01:57 PM IST
ক্যানসার নিরাময়ে মাইলস্টোন! লাস্ট স্টেজের ট্রায়ালেও মিরাকল! ৪৯% মৃত্যুর ঝুঁকি কমানো সঞ্জীবনী ভ্যাকসিন কবে বাজারে?
Image Credit: অভাবনীয় সাফল্য়

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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