/ক্যানসার নিরাময়ে মাইলস্টোন! লাস্ট স্টেজের ট্রায়ালেও মিরাকল! ৪৯% মৃত্যুর ঝুঁকি কমানো সঞ্জীবনী ভ্যাকসিন কবে বাজারে?

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ক্যানসার মানেই কিন্তু আর 'নো অ্যানসার' নয়! মারণ রোগের 'অ্যানসার' মিলেছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে ক্যানসার এখন আর আগের মতো ভয়াল প্রাণঘাতী নয়। রোগ যদি প্রথম বা দ্বিতীয় পর্যায়ে ধরা পড়ে, তবে সঠিক চিকিৎসায় রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন। সার্জারি এবং কেমোথেরাপির পাশাপাশি এখন ইমিউনোথেরাপি এবং টার্গেটেড থেরাপির মতো আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিও রয়েছে। এবার বিশ্বের দুই শীর্ষস্থানীয় বহুজাতিক বায়োটেকনোলজি ও ফার্মাসিউটিক্যাল প্রতিষ্ঠান মডার্না এবং মার্ক যৌথভাবে এক যুগান্তকারী ব্যক্তিগতকৃত এমআরএনএ (mRNA) ক্যানসার ভ্যাকসিন তৈরি করেছে। চূড়ান্ত পর্যায়ে (লেট স্টেজেও) ইতিবাচক ফলাফল পেয়েছে তারা। মার্কের ইমিউনোথেরাপির ওষুধ কিট্রুডার সঙ্গে প্রয়োগ করা এই টিকা অস্ত্রোপচারের পর (এক ধরণের মারাত্মক ত্বকের ক্যানসার) ফিরে আসা বা ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করেছে। ক্যানসার চিকিৎসায় এমআরএনএ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যা এক বিরাট পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।
ট্রায়াল কী বলছে?
ক্যানসারের তৃতীয় পর্যায়ের পরীক্ষায় উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ টু-বি থেকে চতুর্থ পর্যায়ের মেলানোমায় আক্রান্ত ১১৩৭ জন রোগীর শরীরে এই টিকা দেওয়া হয়েছে, যাদের টিউমার অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে অপসারণ করা হয়েছিল। রোগীদের দু'টি দলে ভাগ করা হয়েছিল। একটি দলকে প্রায় এক বছর ধরে শুধুমাত্র কিট্রুডা দেওয়া হয়েছিল। অন্য দলটিকে কিট্রুডার পাশাপাশি মডার্নার বিশেষ টিকা mRNA-4157 (V940) দেওয়া হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলির মতে, এই যৌথ চিকিৎসা পদ্ধতি ক্যান্সার ফিরে আসার হার কমানোর ক্ষেত্রে তার প্রাথমিক লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়েছে। এছাড়া এটি 'ডিস্ট্যান্ট মেটাস্ট্যাসিস' বা শরীরের অন্যান্য অংশে ক্যানসার ছড়িয়ে পড়ার হার কমানোর ক্ষেত্রেও তার দ্বিতীয় পর্যায়ের লক্ষ্য পূরণ করেছে। পরীক্ষায় নিরাপত্তার বিষয়ে নতুন কোনও উদ্বেগের বিষয়ও উঠে আসেনি। ভবিষ্যতে কোনও চিকিৎসা বিষয়ক সম্মেলনে এর সম্পূর্ণ ও বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করা হবে। সামগ্রিক বেঁচে থাকার হার (ওভারঅল সারভাইভাল) সংক্রান্ত পরিসংখ্যানের জন্য এখনও অপেক্ষা করা হচ্ছে।
পার্সোনালাইজড mRNA ক্যানসার টিকা কী?
সংক্রমণ প্রতিরোধকারী সাধারণ টিকার বিপরীতে, এই ক্যানসার টিকা প্রতিটি রোগীর জন্য বিশেষ ভাবে প্রস্তুত করা হয়। টিউমারটি শরীর থেকে অপসারণের পর চিকিৎসকরা সেটির জিনগত পরিবর্তনগুলি পরীক্ষা করেন। এরপর মডার্না এমন এক mRNA টিকা তৈরি করে, যা রোগীর রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে নির্দেশ দেয়—যাতে তারা সেই নির্দিষ্ট মিউটেশন বা জিনগত পরিবর্তনযুক্ত ক্যানসার কোষগুলিকে শনাক্ত করে সেগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে। এর লক্ষ্যই হল ক্যানসারকে পুনরায় ফিরে আসা থেকে বিরত রাখা।
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কেন ট্রায়াল গুরুত্বপূর্ণ?
এই ট্রায়াল একটি ব্যক্তিগতকৃত এমআরএনএ ক্যানসার ভ্যাকসিনের প্রথম সফল শেষ-পর্যায়ের পরীক্ষা, যা মেলানোমা চিকিৎসায় কিট্রুডার মাধ্যমে উন্নত ফলাফল দেখিয়েছে। এই সংমিশ্রণ ব্রেকথ্রু থেরাপি ডেজিগনেশন পেয়েছে এবং আগামী বছর অনুমোদন পেতে পারে। একটি প্রাথমিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, অস্ত্রোপচারের পর উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ মেলানোমা রোগীদের ক্ষেত্রে পাঁচ বছরে রোগটির পুনরাবৃত্তি বা মৃত্যুর ঝুঁকি ৪৯% হ্রাস পেয়েছে। গবেষকরা ফুসফুস, স্তন এবং অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসারের জন্যও অনুরূপ এমআরএনএ ভ্যাকসিন নিয়ে গবেষণা করছেন। তবে কবে এই টিকা বাজারে আসবে, তা এখনও বলা যাচ্ছে না। তবে মনে করা হচ্ছে দ্রুতই আসবে বাজারে।
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