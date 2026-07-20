Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /স্বাস্থ্য
  • /আতঙ্ক থেকে মুক্তি, এবার বাজারে মিলবে ডেঙ্গুর ভ্যাকসিন, কারা নিতে পারবেন এই টিকা?

আতঙ্ক থেকে মুক্তি, এবার বাজারে মিলবে ডেঙ্গুর ভ্যাকসিন, কারা নিতে পারবেন এই টিকা?

Dengue Vaccine: গোটা বিশ্বে যত ডেঙ্গু রোগী দেখা যায়, তার প্রায় এক-তৃতীয়াংশই ভারতে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 20, 2026, 06:12 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 06:12 PM IST
আতঙ্ক থেকে মুক্তি, এবার বাজারে মিলবে ডেঙ্গুর ভ্যাকসিন, কারা নিতে পারবেন এই টিকা?
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
৪ মাস ধরে লিভ-ইন! নিউটাউনের ফ্ল্যাটে তরুণীকে পাওয়া গেল... ওদিকে পার্টনারও... রহস্য!
New town44 min ago
2
Sonam Wangchuk55 min ago
3
Pedri World Cup prediction1 hr ago
4
Sensex1 hr ago
5
fifa world cup final1 hr ago