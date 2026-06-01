/Medicine Price Fixed: বিরাট পদক্ষেপ কেন্দ্রের, ডায়াবেটিস-ব্লাড প্রেসার-সহ ৩০ ওষুধের দাম বেঁধে দিল সরকার, দেখে নিন তালিকা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ছে। ফলে বেড়ে চলেছে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম। গ্যাসের সরবারহ কমছে। খোদ প্রধানমন্ত্রী বলছেন খরচ কম করতে। এরকম এক পরিস্থিতিতে বিরাট পদক্ষপ নিল কেন্দ্র। বেঁধে দেওয়া হল বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ ওষুধের দাম।
ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি(NPPA) বেঁধে দিল মোট ৩০টি ওষুধের দাম। এর মধ্যে বেশকিছু ওষুধ রয়েছে যা আমাদের রোজ প্রয়োজন হয়। ওইসব ওষুধের মধ্যে রয়েছে ডায়াবেটিস, ব্লাড প্রেসার, ভিটামিন, ক্যালসিয়াম, হাড়ের ওষুধ, হার্টের ওষুধ, অরগ্যান ট্রান্সপ্লানটেশন জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ। এনপিপিএ সাফ জানিয়ে দিয়েছে ওইসব ওষুধের যদি বেশ দাম নেওয়া হয় তাহলে বিক্রেতার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
কোন কোন ওষুধের দাম বেঁধে দেওয়া হল
ডায়াবেটিসের ওষুধ (এমপাগ্লিফ্লোজিন, সিটাগ্লিপটিন এবং মেটফরমিন ট্যাবলেট): প্রতি ট্যাবলেটের দাম ১৪.৮৮ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
ডায়াবেটিসের ওষুধ (গ্লিমেপাইরাইড এবং মেটফরমিন ট্যাবলেট): প্রতি ট্যাবলেটের দাম ১১.৯১ টাকা করা হয়েছে।
রক্তচাপ (BP) ও হৃদরোগের ওষুধ (বিসোপ্রোলল ফিউমারেট এবং অ্যামলোডিপিন): প্রতি ট্যাবলেটের দাম ৯.৪০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
অঙ্গ প্রতিস্থাপন বা ট্রান্সপ্ল্যান্টের ওষুধ (ট্যাক্রোলিমাস প্রলংড-রিলিজ ক্যাপসুল): প্রতি ক্যাপসুলের দাম ১২৭ টাকা করা হয়েছে।
ভিটামিন ডি৩ ওরাল সলিউশন : প্রতি মিলিলিটার-এর দাম ১৪.৯১ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
ক্যালসিয়ামের অভাব পূরণের ট্যাবলেট (মিথাইলকোবালামিন, এল-মিথাইলফোলেট ক্যালসিয়াম এবং পাইরিডক্সাল-৫ ফসফেট): প্রতি ট্যাবলেটের দাম ১৯.৭৮ টাকা করা হয়েছে।
ব্যথানাশক জেল: প্রতি গ্রামের দাম ৩.৩১ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
The National Pharmaceutical Pricing Authority has fixed the retail price of 30 drug formulations, including Vitamin D3 Oral Solution, Calcium, Vitamin D3, Methylcobalamin, L-Methylfolate Calcium, Pyridoxal-5 phosphate and others.
সরকারের সতর্কবার্তা
প্রতিটি ওষুধের দোকানে ওষুধের দামের তালিকা অবশ্যই ঝুলিয়ে দিতে হবে।
কোনো উৎপাদনকারী বা ব্যবসায়ী যদি নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি টাকা নেয়, তবে সেই বাড়তি টাকা সুদের টাকা-সহ সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হবে। এছাড়া ওইসব ওষুধ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।
রেতাদের ওষুধ কেনার সময় প্যাকেটের গায়ে লেখা সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (MRP) ভালো করে দেখে নেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে।
যদি কোনও ওষুধের দাম বেশি নেওয়া হয়, তবে ক্রেতারা সরাসরি nppa.gov.in ওয়েবসাইটে গিয়ে অভিযোগ জানাতে পারবেন।
