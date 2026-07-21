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হালের এই করোনাকে চিনবেন কী ভাবে? বিশেষ লক্ষণ কী কী? কীভাবে করবেন প্রতিরোধ? ফের অমিক্রন ঢেউ?

Covid Precautions: আবার সে এসেছে ফিরিয়া! ফের শুরু করোনার প্রকোপ। দেশের পাশাপাশি কলকাতাতেও বাড়ছে কোভিডের দাপট! এবারের করোনার ধরন কেমন? কীভাবে কোমর বাঁধবেন এবারের করোনার সঙ্গে? এ নিয়ে ছড়িয়েছে প্রশ্ন ও উদ্বেগ। প্রয়োজনীয় সতর্কতা নিয়ে কী বলছেন চিকিৎসকেরা?

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 21, 2026, 07:33 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 07:33 PM IST
হালের এই করোনাকে চিনবেন কী ভাবে? বিশেষ লক্ষণ কী কী? কীভাবে করবেন প্রতিরোধ? ফের অমিক্রন ঢেউ?
Image Credit: কোনও ভাবে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বুঝলে কী করতে হবে (ফাইল ছবি)? Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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