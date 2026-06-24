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আতঙ্ক বাড়িয়ে আবার ফিরছে করোনা: কোভিডের পুরনো লক্ষণেই হাসপাতালে লম্বা লাইন, কী করবেন? কী ভাবে সাবধান থাকবেন?

Corona Virus Health News: চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, ৬০ বছরের ঊর্ধ্বের প্রবীণ নাগরিক, গর্ভবতী মহিলা, শিশু এবং যারা আগে থেকেই ডায়াবেটিস, হাঁপানি বা হৃদরোগের মতো ক্রনিক সমস্যায় ভুগছেন, তাঁদের এই সময়ে অতিরিক্ত সাবধানে থাকতে হবে। কারণ, এই হাই-রিস্ক গ্রুপের ক্ষেত্রে সংক্রমণ দ্রুত জটিল আকার ধারণ করতে পারে।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 24, 2026, 07:15 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 07:15 PM IST
আতঙ্ক বাড়িয়ে আবার ফিরছে করোনা: কোভিডের পুরনো লক্ষণেই হাসপাতালে লম্বা লাইন, কী করবেন? কী ভাবে সাবধান থাকবেন?
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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