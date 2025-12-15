Covid vaccine rumours: কোভিডের ওই বাধ্যতামূলক ২টি ভ্যাকসিনেই বিগড়েছে শরীরের সব কল-কবজা? কমবয়সিদের তাই দুমদাম অকালমৃত্যু? AIIMS রিপোর্ট...

Covid vaccine rumours: কোভিডের ওই বাধ্যতামূলক ২টি ভ্যাকসিনেই বিগড়েছে শরীরের সব কল-কবজা? কমবয়সিদের তাই দুমদাম অকালমৃত্যু? AIIMS রিপোর্ট...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একটা সময় ছিল যখন অল্প বয়সে মৃত্যু ছিল বিরল, যা নিয়ে চুপচাপ কথা বলা হত। এই প্রসঙ্গ উঠলে বাড়্র লোকও কেমন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ত। কিন্তু আজকাল এই অল্প বয়সে মৃত্যু যেন নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে উঠেছে। জিমের ফ্লোর, অফিসের ডেস্ক, সকালের হাঁটার জায়গা—প্রতিদিনের রুটিনের স্থানগুলো হঠাৎ করেই অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর দৃশ্যে পরিণত হচ্ছে।
এই অস্বস্তির মধ্যে, একটি গুজব সাড়া পৃথিবীব্যাপী দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে—কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনই এর প্রধান কারণ।
কিন্তু বিজ্ঞান, নীরবে হেঁটে এসে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়েছে। নয়াদিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (AIIMS)-এ এক বছর ধরে পরিচালিত, ময়নাতদন্ত-নির্ভর একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়সী প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে আকস্মিক মৃত্যুর সঙ্গে কোভিড-১৯ টিকাদানের কোনও কার্যকারণ সম্পর্ক (causal connection) নেই।
ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (ICMR)-এর ফ্ল্যাগশিপ জার্নাল 'ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ' (Indian Journal of Medical Research)-এ প্রকাশিত এই গবেষণাটি একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ের সবচেয়ে পদ্ধতিগত পরীক্ষাগুলির মধ্যে অন্যতম। প্রতিটি মৃত্যুকে মৌখিক বিবরণ, ইমেজিং, সম্পূর্ণ ময়নাতদন্ত এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে টিস্যু বিশ্লেষণ (microscopic tissue analysis)-এর মাধ্যমে যাচাই করা হয়েছে – এটি হলো সেই পুরোনো, কষ্টসাধ্য কাজ যা কোনো প্রকার অনুমানের জন্য সামান্যতম সুযোগও রাখে না।
গবেষকরা কী খুঁজে পেয়েছেন?
ডাক্তাররা যা খুঁজে পেয়েছেন তা আশ্চর্যজনক ছিল না, তবে এটি ছিল মারাত্মকভাবে পরিচিত।
করোনারি আর্টারি ডিজিজ (Coronary artery disease)—যা দীর্ঘদিন ধরে মধ্যবয়স্কদের অসুস্থতা হিসাবে বিবেচিত হত—তা ত্রিশের কোঠার প্রথম দিকে থাকা ব্যক্তিদের মধ্যেও আকস্মিক মৃত্যুর প্রধান কারণ হিসাবে উঠে এসেছে।
অনেকের ক্ষেত্রে এই রোগ আগে কখনও নির্ণয় করা হয়নি।
অনেকেই কখনও কোনও অভিযোগ করেননি।
দেখা যাচ্ছে যে, তাদের হৃদযন্ত্র এমন সব গোপন বিষয় বহন করছিল যা তাদের মালিকেরা কখনও জানতেন না। এই ফলাফলগুলি একটি অস্বস্তিকর বাস্তবতা তুলে ধরে যার মোকাবিলা করতে ভারত ধীর গতিতে চলছে। দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করা, নিরলস মানসিক চাপ, খারাপ খাদ্যাভ্যাস, ধূমপান, নিষ্ক্রিয়তা—আধুনিক জীবনযাত্রা এমন ক্ষতি করছে যা সংক্রমণ আর করতে পারে না। হৃদ্রোগ আর বার্ধক্যের জন্য অপেক্ষা করছে না, এটি আগাম এবং কোনও সতর্কবার্তা ছাড়াই আসছে।
আকস্মিক মৃত্যুর আরেকটি উল্লেখযোগ্য কারণ হিসেবে উঠে এসেছে শ্বাসযন্ত্রের রোগ। নিউমোনিয়া এবং যক্ষ্মা (টিবি)—এমন শব্দ যা মনে হয় অন্য কোনো যুগ থেকে ধার করা—তা এখনও জীবন কেড়ে নিচ্ছে। এটি স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে অসম অগ্রগতিকেই ইঙ্গিত করে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের সমস্ত আলোচনার পরও, নীতি এবং বাস্তবায়নের মধ্যে ব্যবধান বেদনাদায়কভাবে প্রশস্ত রয়ে গেছে।
এআইআইএমএস, নয়াদিল্লির ডাঃ সুধীর আরাভা বলেছেন যে, এই গবেষণাটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এসেছে, কারণ এটি ভুলভাবে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের ওপর আকস্মিক মৃত্যুর দায় চাপানোর অর্ধ-সত্য এবং ভিত্তিহীন আলোচনার কুয়াশা ভেদ করে।
গবেষণার তাৎপর্য: একটি সতর্কবার্তা
এই গবেষণার গুরুত্ব কেবল একটি মিথকে খারিজ করার মধ্যেই নিহিত নয়, বরং এটি একটি সতর্কবার্তা দিচ্ছে। ভুল তথ্য যখন সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, তখন প্রমাণ তথ্য-প্রমাণের ভারে জর্জরিত হয়ে ধীর গতিতে চলে।
কম বয়স থেকেই হার্ট স্ক্রিনিং শুরু করা উচিত—মধ্যবয়সের অনেক আগে থেকেই।
কর্মক্ষেত্রগুলিকে অবশ্যই চাপ এবং অলস জীবনযাত্রা (sedentary habits)-কে গুরুত্ব সহকারে নিতে হবে।
জীবনযাত্রার শিক্ষা টিকাকরণ কর্মসূচির মতোই নিয়মিত হওয়া উচিত।
জনগণের বিশ্বাস অবশ্যই অনুমানের ওপর নয়, বিজ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।
ডাঃ আরাভা জনগণকে ডিজিটাল গুজবের পরিবর্তে কঠিন বিজ্ঞানের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে বলছেন। তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন যে, আলগা কথা এবং মিথ্যা দাবি জীবন রক্ষাকারী জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর আস্থা নষ্ট করতে পারে।
দিল্লির এআইআইএমএস-এর প্যাথলজি এবং ফরেনসিক মেডিসিন অ্যান্ড টক্সিকোলজি বিভাগ যৌথভাবে ২০২৩ সালের মে থেকে ২০২৪ সালের এপ্রিলের মধ্যে এই ক্রস-সেকশনাল তদন্তটি পরিচালনা করে। এতে শুধুমাত্র চিকিৎসাগতভাবে সংজ্ঞায়িত আকস্মিক মৃত্যুগুলি পরীক্ষা করা হয়েছে। আঘাত, আত্ম-ক্ষতি, সহিংসতা বা মাদকাসক্তি জড়িত মামলাগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দেওয়া হয়েছিল।
তরুণদের হার্ট অ্যাটাক নিয়ে কিছু প্রশ্ন (FAQs):
প্র. তরুণদের কি সত্যিই হার্ট অ্যাটাক হতে পারে?
উ. হ্যাঁ। যদিও কম সাধারণ, জীবনযাত্রার কারণ, জেনেটিক্স বা অন্তর্নিহিত রোগের কারণে ৪০ বছরের কম বয়সী ব্যক্তিদের মধ্যেও হার্ট অ্যাটাক হতে পারে।
প্র. অল্প বয়স্কদের মধ্যে প্রধান কারণগুলি কী কী?
উ. ধূমপান, স্থূলতা, মানসিক চাপ, ব্যায়ামের অভাব, মাদক ব্যবহার এবং ডায়াবেটিস বা উচ্চ কোলেস্টেরলের মতো সমস্যাগুলি ঝুঁকি বাড়ায়।
প্র. তরুণদের মধ্যে লক্ষণ কি ভিন্ন হয়?
উ. লক্ষণগুলি প্রায়শই একই রকম হয়—বুকে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট, ঘাম—তবে এগুলিকে উপেক্ষা করা হতে পারে বা অ্যাসিডিটি বা উদ্বেগের জন্য ভুল করা হতে পারে।
প্র. মানসিক চাপ কি কোনো ভূমিকা রাখে?
উ. হ্যাঁ। দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ, ঘুমের অভাব এবং কাজের চাপ উচ্চ রক্তচাপ এবং হৃদরোগে অবদান রাখতে পারে।
প্র. তরুণদের হার্ট অ্যাটাক কি প্রতিরোধ করা যায়?
উ. হ্যাঁ। নিয়মিত ব্যায়াম, স্বাস্থ্যকর খাদ্য, ধূমপান এড়ানো, মানসিক চাপ সামলানো এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার মাধ্যমে ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো যেতে পারে।
