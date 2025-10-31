English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Dangerous bacteria hiding behind a common cough: সাধারণ কাশির আড়ালে লুকিয়ে ভয়ংকর ব্যাকটেরিয়া! এখনই সাবধান না হলে...

New bacterium behind surge in whooping cough-like infections in north India: উত্তর ভারতের নতুন ব্যাকটেরিয়া 'বোর্দেটেলা হোমেসিস' অত্যন্ত সংক্রামক কাশি সৃষ্টি করছে। ২০১৯ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে ৯৩৫ জন সন্দেহভাজন কাশি রোগীর মধ্যে প্রায় ৩৭ শতাংশে এই ব্যাকটেরিয়াটি শনাক্ত হয়েছে। বর্তমানে প্রচলিত ভাইরাল ব্যাকটেরিয়া 'বোর্ডেটেলা পের্টুসিস' এর আক্রান্তের হার কমে ২ থেকে ৫ শতাংশতে নেমেছে, আর নতুন সংক্রমণে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকি রয়েছে ৫‑১০ বছরের শিশুদের মাঝে।

রজত মণ্ডল | Updated By: Oct 31, 2025, 04:37 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বর্তমান সময় উত্তর ভারতে ফের দেখা মিলল এক বিরল শ্বাসরোগ যা নাম বলা হচ্ছে  'বোর্দেটেলা হোমেসিস'। কিন্তু অতিতে এই শ্বাসরোগ হলে চিকিৎষকেরা বলতেন 'বোর্ডেটেলা পের্টুসিস'। তাহলে, এই 'বোর্ডেটেলা পের্টুসিস' এরং 'বোর্দেটেলা হোমেসিস'-এর মধ্যে পার্থক্যে কী?

বিশেষজ্ঞদের মতে, 'বোর্ডেটেলা পের্টুসিস' হল  ফুসফুসের রোগ যা অত্যন্ত সংক্রামক কাশি সৃষ্টি করে এবং অপরদিকে  'বোর্দেটেলা হোমেসিস' দেহে  ফুসফুসে টক্সিন তৈরি করে যার কারণে কাশি সৃষ্টি হয়। 

চর্ডগরের পোস্ট গ্রাজুয়েট ইনস্টিটিউট অ্যফ মেডিক্যাল এডুকেসন অ্যান্ড রিসার্চের এক  গবেষণায় দেখা গেছে, উত্তর ভারতে শ্বাসরোগে মূল যে ব্যাকটেরিয়াকে দাই করেছিল 'বোর্ডেটেলা পের্টুসিস' তার বিকল্প হিসেবে দ্রুত গতিতে বাড়ছে অপর একটি অপরিচিত ব্যাকটেরিয়া 'বোর্দেটেলা হোমেসি'। 

২০১৯ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে ৯৩৫টি সন্দেহভাজন রোগীর নমুনা পরীক্ষা করে দেখা গেছে, যার মধ্যে প্রায় ৩৭ % ক্ষেত্রে 'বি. হোমেসি' চিহ্নিত হয়েছে যা 'বি. পারটুসিসের' সংখ্যায় অনেক বেশি বলে যানা গেছে।   

বিশেষজ্ঞদের মতে, শিশুদের মধ্যে হঠাৎ দীর্ঘস্থায়ী কাশি,  শব্দসহ কাশি, ঘন ঘন শ্বাসকষ্ট বা জ্বর থাকলে শুধুই 'বি. পারটুসিস' নয়, 'বি. হোমেসি'‑র সম্ভাবনাও ভাবা জরুরি। যদিও বর্তমান টিকা  'বি. পারটুসিসের' বিরুদ্ধে কার্যকর, তবুও নতুন এই ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধের জন্য নতুন ভ্যাকসিন বা নির্ণয় পদ্ধতির উন্নয়ন প্রয়োজন।  

এই সময় স্বাস্থ্যবিভাগ ও ক্লিনিক‑ল্যাবগুলিকে এখন সবচেয়ে দ্রুত মলিকিউলার নির্ণয় পদ্ধতি চালু করার তাগিদ দেখাচ্ছে, যাতে দ্রুত সঠিক রোগ নির্ণয় ও দ্রুত চিকিৎসা শুরু করা যায়।  

এক সময়ে উত্তর ভারতে  শ্বাসরোগকে 'বি. পারটুসিস'-কে একমাত্র কারণে বলে ধরা হতো কিন্তু আজ সেখানে 'বি. হোমেসিস' হয়ে উঠেছে আরএক কারণ । নিয়মিত সময়মতো চিকিৎসা এবং নতুন টিকা ও চিকিৎসা কৌশল ছাড়া এই পরিবর্তনের মধ্যে স্বাস্থ্যসুরক্ষা রক্ষা করা কঠিন হতে পারে।

