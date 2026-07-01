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ব্রিটেনে ইতিহাস গড়েন বাঙালি নারী চিকিত্‍সক, পুরুষতন্ত্র-বর্ণবাদের দেওয়াল ভেঙেছিলেন ১৯১২ সালেই: চেনেন যামিনী সেনকে?

১৫৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত গ্লাসগোর রয়্যাল কলেজ অব ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড সার্জনস-এর ৩১৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী ফেলো কে ছিলেন জানেন? তিনি বাংলার মেয়ে—ডাক্তার যামিনী সেন। ১৯১২ সালে পুরুষতন্ত্র ও বর্ণবাদের সমস্ত প্রাচীর ভেঙে ইতিহাস গড়েছিলেন তিনি। নেপালের রাজপরিবারের চিকিৎসা থেকে শুরু করে ভারতের প্লেগ-কলেরা মহামারির দিনগুলোতে রোগীরা তাঁকে ভালোবেসে ডাকতেন ‘শাড়ি-ওয়ালি ডাক্তারিন সাহেব’। ইতিহাসের আড়ালে হারিয়ে যাওয়া এই বাঙালি কন্যার লড়াই

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 01, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 03:05 PM IST
ব্রিটেনে ইতিহাস গড়েন বাঙালি নারী চিকিত্‍সক, পুরুষতন্ত্র-বর্ণবাদের দেওয়াল ভেঙেছিলেন ১৯১২ সালেই: চেনেন যামিনী সেনকে?
Source: Bureau

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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