জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে, যখন চিকিৎসাবিজ্ঞান জগৎ ছিল মূলত পুরুষতান্ত্রিক এবং ইউরোপীয় চিকিৎসাপ্রতিষ্ঠানগুলোর দরজা নারীদের জন্য প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ, তখন ঔপনিবেশিক ভারতের বাংলার এক তরুণী চিকিৎসক ভাঙতে পেরেছিলেন সেই দুর্ভেদ্য প্রাচীর। ১৯১২ সালে যামিনী সেন প্রথম নারী হিসেবে ‘রয়্যাল কলেজ অব ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড সার্জনস অব গ্লাসগো’-র ফেলো নির্বাচিত হন। ১৫৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানটি তার আগে কোনো নারীকে এই সম্মান দেয়নি। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের বহু পথপ্রদর্শকের মতো, তাঁর এই অসাধারণ লড়াইয়ের গল্পও একসময় ইতিহাস থেকে হারিয়ে গিয়েছিল।
দীর্ঘ এক শতাব্দীরও বেশি সময় পর, যামিনী সেনের সেই রোমাঞ্চকর ও অনুপ্রেরণামূলক জীবন আবার জনসমক্ষে এসেছে। নেপালের রাজপ্রাসাদ থেকে শুরু করে ব্রিটেনের পরীক্ষার হল, কিংবা ঔপনিবেশিক ভারতের মহামারি-কবলিত শহর—তাঁর জীবনের এই বিশাল ক্যানভাসকে পুনর্নির্মাণ করেছেন তাঁরই নাতনি দীপ্তা রায় চক্রবর্তী, তাঁর নতুন জীবনীগ্রন্থ 'ডাক্তারিন যামিনী সেন'-এ। যামিনী সেনের লেখা চিঠি, ডায়েরি, একটি সংক্ষিপ্ত জার্নাল এবং তাঁর বড় বোন কামিনীর লেখার ওপর ভিত্তি করে এই বইটি রচিত হয়েছে, যা প্রাক-স্বাধীন বাংলার এক প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও আপসহীন মানসিকতার নারীকে ইতিহাসের পাতায় ফিরিয়ে এনেছে।
বাংলা থেকে নেপালের রাজপ্রাসাদে যামিনী
১৮৭১ সালে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির বরিশালের এক প্রগতিশীল পরিবারে জামিনী সেনের জন্ম। সাত ভাইবোনের মধ্যে অন্যতম জামিনীর শিক্ষার শুরু কলকাতার বেথুন কলেজে। এরপর ১৮৯৭ সালে তিনি ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজ থেকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ডিগ্রি লাভ করেন। পড়াশোনা শেষ করেই তিনি এমন এক দায়িত্ব গ্রহণ করেন যা তাঁর কর্মজীবনের প্রথম ভাগকে সংজ্ঞায়িত করেছিল—নেপালের রাজপরিবারের গৃহ-চিকিৎসক এবং কাঠমান্ডু জেনানা হাসপাতালের প্রধান পদের প্রস্তাব।
প্রায় এক দশক ধরে তিনি নেপালে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে চিকিৎসা সেবা করেন। নেপালের রাজা পৃথিবী বীর বিক্রম শাহের গভীর আস্থা অর্জন করেছিলেন তিনি। প্রথাগত ও রক্ষণশীল পরিবেশে আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতির প্রচলন করেন যামিনী। তবে নেপালের দিনগুলো সহজ ছিল না। প্রাসাদের অন্দরমহলে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অভ্যুত্থানের গুজবের মধ্যে শেষ পর্যন্ত তিনি নেপাল ত্যাগ করেন। যে রাজা তাঁকে নিজের রাজকীয় প্রতীক খচিত সোনার ঘড়ি উপহার দিয়েছিলেন, পরবর্তীতে বিষপ্রয়োগে তাঁর রহস্যমৃত্যু ঘটে বলে ধারণা করা হয়।
গ্লাসগোর ইতিহাস জয়
চিকিৎসাবিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জামিনীকে ১৯১১ সালে লেডি ডাফরিন ফান্ডের সহায়তায় ব্রিটেনে নিয়ে যায়। তিনি ডাবলিনে মেডিকেল লাইসেন্স পান, লন্ডন স্কুল অব হাইজিন অ্যান্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিনে পড়াশোনা করেন এবং গ্লাসগোতে ফেলোশিপ পরীক্ষার জন্য বসেন। ঠিক সেই সময়ই রয়্যাল কলেজ নারীদের জন্য পরীক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করেছিল। ১৯১২ সালে তিনি সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে ইতিহাস গড়েন।
যদিও এই জয় পূর্ণাঙ্গ ছিল না। কলেজের নথিতে দেখা যায়, নারী হওয়ার কারণে যামিনীকে কোনো উচ্চ পদে বসার অনুমতি দেওয়া হয়নি এবং পুরুষ সহকর্মীদের তুলনায় তাঁর অধিকার সীমিত ছিল। এই ঘটনার পর আরও ১১ বছর লেগেছিল দ্বিতীয় কোনো নারী (মার্গারেট হগ গ্রান্ট, ১৯২৩) হিসেবে সেখানে সুযোগ পেতে। গ্লাসগো থেকে জামিনী চলে যান বার্লিনে, ট্রপিক্যাল ডিজিজ বা ক্রান্তীয় রোগ নিয়ে আরও উচ্চতর গবেষণা করতে। তিনি বলতেন, "আমার দেশের বোনেদের প্রতি আমার অনেক দায়িত্ব রয়েছে।"
‘শাড়ি-ওয়ালি ডাক্তারিন সাহেব’
ভারতে ফিরে তিনি উইমেনস মেডিকেল সার্ভিসে যোগ দেন এবং আগ্রা, শিমলা ও পুরীর মতো শহরে কাজ করেন। আগ্রায় যখন ব্রিটিশ চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে স্থানীয়দের ক্ষোভ তুঙ্গে, তখন পরিস্থিতি শান্ত করতে জামিনী সেনকে নিয়ে আসা হয়। একজন ভারতীয় নারী চিকিৎসক হিসেবে রোগীরা তাঁকে মন থেকে ভরসা করেছিলেন। রোগীরা ভালোবেসে তাঁকে ডাকতেন ‘শাড়ি-ওয়ালি ডাক্তারিন সাহেব’।
শিমলা ও পুরীতে মহামারির সময়েও তিনি সাহসের সাথে কাজ করেছেন। প্রসব-পরবর্তী সেপসিসের কারণে বহু তরুণী মায়ের মৃত্যু হতো সে যুগে। যামিনী এই সংকটের বিরুদ্ধে লড়াই করেন এবং তাঁর জার্নালে গর্বের সাথে লিখেছিলেন, "মাতৃত্বকালীন চিকিৎসার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় উন্নতি সম্ভব হয়েছে।" কর্মক্ষেত্রে তিনি নিজস্ব আধুনিকতা বজায় রাখতেন—কুঁচি দেওয়া পিন-আঁটা শাড়ি এবং লেস কলারের ফুল-হাতা ব্লাউজ, যা হাসপাতালের ওয়ার্ডে কাজ করার জন্য ছিল অত্যন্ত সুবিধাজনক।
ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি ও স্বীকৃতি
ব্যক্তিগত জীবনে যামিনী ছিলেন এক নিঃসঙ্গ কিন্তু দৃঢ়চেতা মা। নেপালে থাকাকালীন তিনি ‘ভুটু’ নামের এক কন্যাসন্তানকে দত্তক নেন, যার মা প্রসবকালীন মারা যান। সে যুগের রক্ষণশীল বাঙালি সমাজে একজন অবিবাহিত কর্মজীবী নারী হিসেবে সন্তান লালন-পালন করা সহজ ছিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, কলকাতায় এক কঠিন অসুস্থতায় শিশুটি মারা যায়, যা যামিনীকে মানসিকভাবে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল।
১৯৩২ সালে জামিনী সেনের জীবনাবসান ঘটে। তাঁর ব্যবহৃত নেপালের রাজার দেওয়া সোনার ঘড়ি, চিকিৎসার স্বীকৃতিস্বরূপ পাওয়া তিব্বতি ‘চোগ চামচ’ (Tibetan tsog spoon) এবং লন্ডন থেকে কেনা একটি ব্লু-উইং ব্রোচ আজ ইতিহাসের স্মারক। ২০২৪ সালে, তাঁর ঐতিহাসিক ফেলোশিপের এক শতাব্দীরও বেশি সময় পর, গ্লাসগো কলেজে তাঁর একটি প্রতিকৃতি উন্মোচন করা হয়। আজ ডাক্তার যামিনী সেনের উদযাপন শুধু একজন চিকিৎসকের স্মরণ নয়, বরং এমন এক পথপ্রদর্শকের বন্দনা—যার সাহস ভারত ও ব্রিটেনের ভবিষ্যৎ নারী চিকিৎসকদের পথ মসৃণ করেছিল।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)