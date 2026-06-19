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শোকের আড়ালেই আশার আলো: ব্রেন ডেড সন্তানের অঙ্গদানেই ৬ মুমূর্ষুর নতুন জীবন

মুম্বইয়ের বাসিন্দা ১৯ বছর বয়সী তরুণ রাজ সম্প্রতি একটি আকস্মিক দুর্ঘটনার শিকার হন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভরতি করা হলেও চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 19, 2026, 08:49 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 08:49 PM IST
শোকের আড়ালেই আশার আলো: ব্রেন ডেড সন্তানের অঙ্গদানেই ৬ মুমূর্ষুর নতুন জীবন

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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