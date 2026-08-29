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H1N1-এর সঙ্গে টাইফয়েডও হলে কী হয়? কোন লক্ষণে সতর্ক হবেন

দেশের বিভিন্ন জায়গায় H1N1 বা সোয়াইন ফ্লুয়ের সংক্রমণ বাড়ছে। একই সময়ে টাইফয়েডও হলে রোগ নির্ণয় কঠিন হতে পারে, কারণ দুই রোগের বেশ কিছু উপসর্গ একই। দীর্ঘস্থায়ী জ্বর, দুর্বলতা, মাথাব্যথা, শরীর ব্যথা ইত্যাদি থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। দুই সংক্রমণের চিকিৎসাও আলাদা। 

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 29, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 01:48 PM IST
H1N1-এর সঙ্গে টাইফয়েডও হলে কী হয়? কোন লক্ষণে সতর্ক হবেন
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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