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'দেহদান বন্ধের কথা বলিনি, ব্রেন ডেথ হলে অঙ্গদান জরুরি', বিতর্কের মুখে ব্যাখ্যা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

'দেহদান বন্ধের কথা বলিনি, ব্রেন ডেথ হলে অঙ্গদান আগে জরুরি!'— নিউ টাউনের বক্তব্যের জেরে তৈরি হওয়া বিতর্কের মুখে এবার যাদবপুরের কেপিসি মেডিক্যাল কলেজে দাঁড়িয়ে ভুল ভাঙালেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। স্বাভাবিক মৃত্যু আর ব্রেন ডেথের ক্ষেত্রে চিকিৎসার ফারাক নিয়ে ঠিক কী ব্যাখ্যা দিলেন তিনি?

Written BySoumita Mukherjee
Published: Aug 29, 2026, 09:38 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 09:38 PM IST
'দেহদান বন্ধের কথা বলিনি, ব্রেন ডেথ হলে অঙ্গদান জরুরি', বিতর্কের মুখে ব্যাখ্যা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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