/রাজ্যে শুরু হয়ে গেল ডেঙ্গির হাই রিস্ক পিরিয়ড, কোন জেলায় আক্রান্ত কত?

অয়ন শর্মা: রাজ্য়ে লক্ষ্যনীয়ভাবে বাড়ছিল ডেঙ্গি। এবার রাজ্যে শুরু হয়ে গেল ডেঙ্গির হাই রিস্ক পিরিয়ড। দক্ষিণবঙ্গে দাপট দেখাচ্ছে ডেঙ্গি। ২০২১ সালে কেন্দ্রকে পাঠানো পরিসংখ্যানকে ছাপিয়ে গেল ২০২৬ সালে চলতি মরশুমে ডেঙ্গির পরিসংখ্যান।
কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ দফতর কে রাজ্যের তরফে পাঠানো পরিসংখ্যান অনুয়ায়ী, ২০২১ সালের এরাজ্যে ডেঙ্গি আক্রান্ত ছিল ৮২৬৪ জন। সেই সংখ্যা এবার ৩ অক্টোবর পর্যন্ত বেড়ে দাঁড়াল প্রায় ৮৫০০।
স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, গত ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে ১৬ টি জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা ৭১৩৮ জন। এ সময় অক্টোবর সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৮৫০০ তে । মাত্র ৪ দিনে ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছে রাজ্যে ১৩৬২। ইতিমধ্যে রাজ্যে ডেঙ্গিতে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। যার মধ্যে ৩ দিনের মধ্যে ২ জনের মৃত্যু। প্রত্যেকেই কলকাতার বাসিন্দা।
রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রথম স্থানে মুর্শিদাবাদ থাকলেও, রীতিমতো চোখ রাঙাচ্ছে কলকাতার পরিসংখ্যান। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কলকাতার নাম।
রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের নজরে আপাতত ৫ জেলা। সূত্রের খবর ৩ অক্টোবর পর্যন্ত জেলাওয়ারি আত্রান্তের সংখ্যা-
মুর্শিদাবাদ -১৬৩২ জন
কলকাতা -৮০৮ জন
উত্তর ২৪ পরগনা -৬৩৭ জন
দক্ষিণ ২৪ পরগনা -৫৮৫ জন
নদিয়া -৫৮৩ জন
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