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রাজ্যে শুরু হয়ে গেল ডেঙ্গির হাই রিস্ক পিরিয়ড, কোন জেলায় আক্রান্ত কত?

Dengue in Bengal: পরিসংখ্যান অনুযায়ী মুর্শিদাবাদ এগিয়ে থাকলেও পিছিয়ে নেই কলকাতাও

Written BySekender Abu Zafar
Published: Oct 05, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 01:21 PM IST
রাজ্যে শুরু হয়ে গেল ডেঙ্গির হাই রিস্ক পিরিয়ড, কোন জেলায় আক্রান্ত কত?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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