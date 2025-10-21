English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Universal kidney: বিশ্বে এই প্রথম! ব্লাড গ্রুপ না মিললেও দেওয়া-নেওয়া যাবে কিডনি! ইউনিভার্সাল কিডনিতে নবজীবনলাভ স্রেফ সময়ের অপেক্ষা...

Universal kidney: বিশ্বে এই প্রথম! এই প্রথম এনজাইম-কনভার্টেড কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করা হয়েছে ব্রেন ডেড হয়ে যাওয়া এক ব্যক্তির। এবং এসেছে অবিশ্বাস্য সাফল্য। ইউনিভার্সাল কিডনিতে নবজীবনলাভ স্রেফ সময়ের অপেক্ষা।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Oct 21, 2025, 07:47 PM IST
Universal kidney: বিশ্বে এই প্রথম! ব্লাড গ্রুপ না মিললেও দেওয়া-নেওয়া যাবে কিডনি! ইউনিভার্সাল কিডনিতে নবজীবনলাভ স্রেফ সময়ের অপেক্ষা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বে এই প্রথম। এ গ্রুপের রক্তের কোনও ব্যক্তির দেহের কিডনি এখন ইউনিভার্সাল ব্লাড টাইপ O-তে (Type O) বদলে ফেলা গেল। স্পেশাল এনজাইম সিস্টেমের মাধ্যমে এটা সম্ভব। এই প্রথম মানবদেহে পরীক্ষামূলক ভাবে পরিবারবর্গের সম্মতিতে একজন প্রায়-মৃত গ্রহীতার শরীরে ওই এনজাইম-রূপান্তরিত বৃক্কটি প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল। যা বিজ্ঞানীদের শরীরের প্রতিক্রিয়া স্টাডি (Universal kidney) করার সুযোগ দেয়।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Bengal Weather Updates: নিম্নচাপ পরিণত হবে গভীর নিম্নচাপে! বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি? কবে হাওয়াবদল, কেমন থাকবে ভাইফোঁটার ওয়েদার?

এই উদ্ভাবনের গুরুত্ব

Nature Biomedical Engineering জার্নালে প্রকাশিত যুগান্তকারী এই খবরটি কিডনির চিকিৎসায় বিপ্লব এনে দিয়েছে। এ বিষয়ে ওষুধের সবচেয়ে সুদূরপ্রসারী বাধাগুলির মধ্যে একটি ছিল-- রক্তের গ্রুপের সামঞ্জস্যতা বা blood-type compatibility দূর করে অঙ্গ প্রতিস্থাপন। এবার সেক্ষেত্রেই বিপ্লব আনতে পারে এই নতুন উদ্ভাবন।

উৎসেচকের খেলা

এই উদ্ভাবনের মূলে রয়েছে দুটি এনজাইম। এনজাইমগুলি মলিকিউল সিজর  হিসাবে কাজ করে, যা রক্ত গ্রুপ 'এ' নির্ধারণকারী শর্করার অণুগুলিকে অপসারণ করে এবং তুলনায় নিরপেক্ষ ও কে উন্মোচিত করে। এই পরিবর্তনের ফলে অঙ্গটি যে-কোনো গ্রহণকারীর প্রতিরোধ ব্যবস্থার কাছে সর্বজনীনভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয়। 

মাইল্ড ইমিউন রিয়্যাকশন 

দু'দিন ধরে বৃক্কটি স্বাভাবিকভাবে কাজ করে এবং হাইপারঅ্যাকিউট রিজেকশনের কোনো লক্ষণ দেখায়নি। মারাত্মক রোগ-প্রতিরোধক প্রতিক্রিয়াটি কয়েক মিনিটের মধ্যে একটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ অঙ্গকে ধ্বংস করে দিতে পারে। তৃতীয় দিনে, রক্তের গ্রুপের কিছু মার্কার পুনরায় দেখা যায়। তবে তা কেবল একটি মৃদু রোগ-প্রতিরোধক প্রতিক্রিয়া, যাকে বলে মাইল্ড ইমিউন রিয়্যাকশন তৈরি করেছিল।

আরও পড়ুন: Israel Dropped Bombs: গাজায় একদিনে ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার ৩০৭ পাউন্ড বোমা ফেলল ইসরায়েল! আগুনধোঁয়ার মধ্যে দিয়েই বইছে রক্তবন্যা...

বিপ্লব, নবজীবন

আগে ও গ্রুপের রক্তের রোগীরা-- বিশ্ব জুড়ে কিডনির জন্য অপেক্ষা করে থাকা রোগীর তালিকার অর্ধেকেরও বেশি যারা-- শুধুমাত্র ও গ্রুপের দাতাদের কাছ থেকেই অঙ্গ গ্রহণ করতে পারতেন। ফলস্বরূপ, ও গ্রুপের রোগীদের সাধারণত অন্যদের তুলনায় দু থেকে চার বছর বেশি সময় অপেক্ষা করতে হত। এবং প্রায়শই প্রতিস্থাপনের আগেই মারা যেতেন তাঁরা। কিন্তু দাতা অঙ্গগুলিকে ও গ্রুপে রূপান্তরিত করা গেলে দাতাদের ভাণ্ডারকে (donor pool) অনেকটাই প্রসারিত করা যেতে পারে। এর ফলে হাজার হাজার জীবন বাঁচানো যেতে পারে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Universal kidneyNature Biomedical EngineeringScientists design universal kidneyany blood type kidneyworld first successful transplantation of human kidneyan enzyme-converted kidneymolecular scissors
পরবর্তী
খবর

Fake ORS Explained: ভয়ংকর ব্যাপার! আপনি যে 'ওআরএস' ব্যবহার করছেন, সেটা বিষাক্ত নয় তো? উদ্বিগ্ন 'হু' বলছে, এখন থেকে আর...
.

পরবর্তী খবর

Bangladesh: বাংলার নীল ছবির হিট নায়িকা গ্রেফতার, জালে স্বামীও! নেটপাড়ায় বিরাট টান...