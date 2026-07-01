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মাত্র ২ ঘণ্টা হাসপাতালে ভর্তিতেই পাবেন হেলথ ইনশিওরেন্সের সুবিধা! কীভাবে? জেনে নিন

Health Insurance for 2 Hours hospitalisation: রোগীকে আর ২৪ ঘণ্টা বা একদিন হাসপাতালে রাখার প্রয়োজন পড়ছে না! বিমা কোম্পানিগুলোও তাদের হেলথ ইনশিওরেন্স নীতিতে বদল আনছে। ২৪ ঘণ্টার কম সময় হাসপাতালে ভর্তি থাকলেও হেল্থ ইনশিওরেন্সের ক্লেইম পাওয়া যাচ্ছে।

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 01, 2026, 06:49 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 06:49 PM IST
মাত্র ২ ঘণ্টা হাসপাতালে ভর্তিতেই পাবেন হেলথ ইনশিওরেন্সের সুবিধা! কীভাবে? জেনে নিন
Image Credit: ফাইল ছবি Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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