/এক পিলেই আটকাবে ক্যানসার! মারণ কর্কট রোগের চিকিৎসায় ভারতের যুগান্তকারী সাফল্য

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ক্যানসার হওয়ার আগেই রুখে দেবে। আটকে দেবে মারণ কর্কট রোগের থাবা। এক ওষুধেই হবে কাজ! সার্ভাইকাল বা জরায়ুমুখের ক্যানসার প্রতিরোধে যুগান্তকারী সাফল্য ভারতীয় গবেষকদের। চিকিৎসা গবেষণায় উন্মোচিত হল এক নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত। মানবদেহে হিউম্যান প্যাপিলোমাভাইরাস (HPV)-এর সংক্রমণে ক্যানসার কোষ তৈরি হওয়ার আগেই সেগুলিকে ধ্বংস করে দেবে 'SHetA2' নামের পিলটি।
ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিকেল রিসার্চের অধীনে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ক্যানসার প্রিভেনশন অ্যান্ড রিসার্চ (NICPR) এবং আমেরিকার ওকলাহোমা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টেফেনসন ক্যানসার সেন্টারের যৌথ গবেষণায় ওষুধটি তৈরি হয়েছে। ওষুধটির পরবর্তী পর্যায়ের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ও বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য ভারতীয় ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা এমকিওর ফার্মাসিউটিক্যালসকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।
ভারতীয় নারীদের মধ্যে ক্যানসারের কারণে মৃত্যুর অন্যতম প্রধান হল জরায়ুমুখের ক্যানসার। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইচপিভি ভাইরাসের দীর্ঘস্থায়ী সংক্রমণের ফলে সারভাইকাল ক্যানসার হয়ে থাকে। বর্তমানে জরায়ুমুখে প্রাক-ক্যানসারজনিত ক্ষত (Cervical Intraepithelial Neoplasia - CIN) শনাক্ত হলে সার্জারির মাধ্যমে অস্বাভাবিক টিস্যুগুলিকে কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। এই অস্ত্রোপচারের ফলে ভবিষ্যতে গর্ভাবস্থায় জটিলতা বা অকাল প্রসবের ঝুঁকি থেকে যায়। সেখানে দাঁড়িয়ে এই ওষুধ আবিষ্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
'SHetA2' কীভাবে কাজ করবে?
'SHetA2' টার্গেটেড থেরাপির মাধ্যমে কাজ করবে। নতুন এই ওষুধটি কোনও অস্ত্রোপচার ছাড়াই HPV ভাইরাসের কারণে তৈরি সংক্রামিত বা ক্যানসার কোষগুলিকে ধ্বংস করবে। ক্যানসার তৈরি করে যে এইচপিভি অনকোপ্রোটিন (E6 ও E7), তাকে বাধা দেবে। যার ফলে পার্শ্ববর্তী সুস্থ জরায়ু টিস্যু সম্পূর্ণ অক্ষত থাকবে। এর প্রয়োগও সহজ। এটি ওরাল পিল হিসেবে খাওয়া যেমন যাবে, তেমনই জরায়ুপথেও প্রয়োগযোগ্য করার বিষয়ে কাজ করছেন গবেষকরা।
তবে বিজ্ঞানীরা সতর্ক করে জানিয়েছেন যে, এটি এখনই ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত ওষুধ নয়। ল্যাবরেটরি ও প্রাক-ক্লিনিক্যাল গবেষণায় অত্যন্ত ইতিবাচক ফলাফল মিলেছে। এমনকি অ্যাডভান্সড সলিড টিউমারের ক্ষেত্রেও ফেজ ওয়ান ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে সফল হয়েছে। তবে আরও ট্রায়াল বাকি। সব প্রক্রিয়া সফল হলে এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থার অনুমতি পেলে, তারপরই এটি সাধারণ রোগীদের চিকিৎসায় বাজারে আসবে।
প্রসঙ্গত, বিশেষজ্ঞর বলছেন, এইচপিভি ভাইরাস কেবল জরায়ুমুখেই নয়, মলদ্বার, পুরুষাঙ্গ এবং গলার ক্যানসারের জন্যও দায়ী। ফলে ভবিষ্যতে SHetA2-র প্রয়োগ কেবল জরায়ুমুখেই সীমাবদ্ধ না থেকে অন্যান্য ক্যানসার প্রতিরোধেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)