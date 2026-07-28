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এক পিলেই আটকাবে ক্যানসার! মারণ কর্কট রোগের চিকিৎসায় ভারতের যুগান্তকারী সাফল্য

Cancer: ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিকেল রিসার্চের অধীনে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ক্যানসার প্রিভেনশন অ্যান্ড রিসার্চ এবং আমেরিকার ওকলাহোমা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টেফেনসন ক্যানসার সেন্টারের যৌথ গবেষণায় তৈরি করা হয়েছে ওষুধটি। পরবর্তী পর্যায়ের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল সফল হলেও বাজারজাত করা হবে ওষুধটি।

Written BySUDESHNA PAULEdited BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 28, 2026, 05:59 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 06:10 PM IST
এক পিলেই আটকাবে ক্যানসার! মারণ কর্কট রোগের চিকিৎসায় ভারতের যুগান্তকারী সাফল্য

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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