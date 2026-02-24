English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
HPV vaccine dosage details: দেশে নারীদের মধ্যে অন্যতম ভয়াবহ ক্যানসার—জরায়ুমুখ ক্যানসার (Cervical Cancer)। এই রোগ প্রতিরোধে বড় পদক্ষেপ করতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Feb 24, 2026, 08:19 PM IST
HPV Vaccine EXPLAINER: ক্যানসাররোধে কেন্দ্রের বড় পদক্ষেপ! ১৪ বছরের মেয়েদের কেন দেওয়া হবে HPV টিকা? ফ্রিতে কারা পাবেন, কেন জরুরি জানুন...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১৪ বছরের কিশোরীদের জন্য HPV টিকা আনছে কেন্দ্র, লক্ষ্য জরায়ুমুখ ক্যানসার রুখে দেওয়া- 

দেশে নারীদের মধ্যে অন্যতম ভয়াবহ ক্যানসার—জরায়ুমুখ ক্যানসার (Cervical Cancer)। এই রোগ প্রতিরোধে বড় পদক্ষেপ করতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। খুব শীঘ্রই ১৪ বছর বয়সি কিশোরীদের জন্য দেশজুড়ে চালু হতে চলেছে মানব প্যাপিলোমা ভাইরাস বা HPV টিকাকরণ কর্মসূচি।

সরকারি সূত্রের খবর, এই বিশেষ টিকাকরণ অভিযানে ব্যবহার করা হবে সিঙ্গল-ডোজ Gardasil—একটি quadrivalent HPV ভ্যাকসিন। এটি HPV ভাইরাসের ১৬ ও ১৮ নম্বর স্ট্রেন থেকে সুরক্ষা দেয়, যেগুলি জরায়ুমুখ ক্যানসারের প্রধান কারণ। পাশাপাশি ৬ ও ১১ নম্বর স্ট্রেন থেকেও রক্ষা করে, যা জেনিটাল ওয়ার্টসের জন্য দায়ী।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) সুপারিশ মেনেই এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ১৪ বছর বয়সে এই টিকা নিলে ভাইরাসের সংস্পর্শে আসার আগেই শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়, ফলে ভবিষ্যতে ক্যানসারের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে।

দেশে প্রতি বছর প্রায় ৮০ হাজার নতুন জরায়ুমুখ ক্যানসারের রোগী ধরা পড়ে এবং ৪২ হাজারেরও বেশি মহিলার মৃত্যু হয় এই রোগে। প্রায় সব ক্ষেত্রেই দীর্ঘদিনের HPV সংক্রমণই এর জন্য দায়ী বলে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন।

এই টিকাকরণ কর্মসূচি স্বেচ্ছাসেবী ও সম্পূর্ণ বিনামূল্যে হবে বলে জানা গিয়েছে।

HPV কী? কেন হয় এই সংক্রমণ?

HPV বা Human Papillomavirus একটি অত্যন্ত সাধারণ ভাইরাস, যা মূলত ত্বক থেকে ত্বকের সংস্পর্শ বা যৌন সংস্পর্শের মাধ্যমে ছড়ায়।

এই ভাইরাসের ১০০-রও বেশি ধরন রয়েছে। এর মধ্যে কিছু ‘High-risk’ স্ট্রেন শরীরে দীর্ঘদিন থাকলে কোষে অস্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটায়, যা পরবর্তীতে ক্যানসারে রূপ নিতে পারে—বিশেষত জরায়ুমুখ ক্যানসারে।

HPV সংক্রমণের লক্ষণ অনেক সময়ই বোঝা যায় না। বহু ক্ষেত্রে শরীর নিজেই ভাইরাসটিকে নির্মূল করে দেয়। কিন্তু সংক্রমণ দীর্ঘস্থায়ী হলে তা:

জরায়ুমুখ ক্যানসার

যোনি বা ভলভা ক্যানসার

মলদ্বার ক্যানসার

গলা ও মুখগহ্বরের ক্যানসার

ইত্যাদির ঝুঁকি বাড়াতে পারে...

টিকাকরণ কর্মসূচির গুরুত্ব

ক্যান্সার প্রতিরোধ: এই টিকা গ্রহণ করলে জরায়ু মুখের ক্যান্সারের ঝুঁকি প্রায় শূন্যে নেমে আসে।

স্বাস্থ্য সুরক্ষা: এটি কেবল ক্যান্সার নয়, বরং অন্যান্য জননাঙ্গের আঁচিল ও সংক্রমণ থেকেও রক্ষা করে।

ভবিষ্যৎ প্রজন্ম: একটি সুস্থ ও ক্যান্সারমুক্ত প্রজন্ম গঠনে এটি অপরিহার্য

সুরক্ষা ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

HPV টিকা অত্যন্ত নিরাপদ এবং বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত। সাধারণ কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে, যেমন:

ইনজেকশন দেওয়ার জায়গায় সামান্য ব্যথা বা লাল হওয়া।

হালকা জ্বর বা মাথা ব্যথা।

এগুলি সাধারণত ১-২ দিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যায়।

সাধারণ জিজ্ঞাসা (FAQ)

প্রশ্ন: বিবাহিত নারীরা কি এই টিকা নিতে পারেন?
উত্তর: হ্যাঁ, ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত নারীরা চিকিৎসকের পরামর্শে এই টিকা নিতে পারেন, তবে কিশোরী বয়সে নেওয়া সবচেয়ে বেশি কার্যকর।

প্রশ্ন: মাসিকের সময় কি টিকা নেওয়া যাবে?
উত্তর: হ্যাঁ, মাসিকের সাথে টিকার কোনো বিরোধ নেই।

চিকিৎসকদের মতে, কিশোরী বয়সেই HPV টিকা নিলে ভবিষ্যতে এই ধরনের ক্যানসারের বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষা পাওয়া সম্ভব।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

