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কাজের চাপে দৈনিক মাত্র ৩ ঘণ্টা ঘুম! জাপানের প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যে নতুন বিতর্ক

sleeps for only three to four hours a night: জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি রাতে মাত্র তিন ঘণ্টা ঘুমানোর কথা প্রকাশ করায় শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন, দীর্ঘস্থায়ী ঘুমহীনতা স্মৃতিশক্তি হ্রাস, হৃদরোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি ও মেধা কমিয়ে দেয়। চার দিনের কর্মসপ্তাহ চালু করা জাপানে প্রধানমন্ত্রীর এমন অনিয়মিত জীবনযাত্রা স্বাস্থ্যকর কাজের পরিবেশ নিয়ে প্রশ্ন তুলছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 25, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 04:15 PM IST
কাজের চাপে দৈনিক মাত্র ৩ ঘণ্টা ঘুম! জাপানের প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যে নতুন বিতর্ক
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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