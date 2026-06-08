Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /স্বাস্থ্য
  • /HIV MASSIVE SPIKE 2026: ডেটিং অ্যাপ থেকে বিছানায় বেলাগাম! লিঙ্গ নির্বিশেষে উদ্দাম যৌনাচারে ১৮ থেকে ৩৫, মেজর স্পাইকে HIV অ্যাক্টিভ কেস এখন ৬৬০০০+

HIV MASSIVE SPIKE 2026: ডেটিং অ্যাপ থেকে বিছানায় বেলাগাম! লিঙ্গ নির্বিশেষে উদ্দাম যৌনাচারে ১৮ থেকে ৩৫, মেজর স্পাইকে HIV অ্যাক্টিভ কেস এখন ৬৬০০০+

HIV MASSIVE SPIKE 2026: ডেটিং অ্যাপের আলাপ সোজা বিছানায়! সেখানেই বেলাগাম! লিঙ্গ নির্বিশেষে উদ্দাম যৌনাচারে মেতেছে ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সীরা! এই মুহূর্তে ভয়াল স্পাইক... HIV অ্যাক্টিভ কেস এখন ৬৬০০০+

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 08, 2026, 06:51 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:20 PM IST
HIV MASSIVE SPIKE 2026: ডেটিং অ্যাপ থেকে বিছানায় বেলাগাম! লিঙ্গ নির্বিশেষে উদ্দাম যৌনাচারে ১৮ থেকে ৩৫, মেজর স্পাইকে HIV অ্যাক্টিভ কেস এখন ৬৬০০০+

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ভাঙল পুরবোর্ড; ফিরহাদের ইস্তফার পর দায়িত্বে পুর কমিশনার স্মিতা
Kolkata Municipal corporation23 min ago
2
Visakhapatnam steel plant fire1 hr ago
3
Rs 7200 per kg bhindi1 hr ago
4
ritabrata banerjee1 hr ago
5
Suvendu Adhikari2 hrs ago