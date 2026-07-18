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টানা ৭ দিন ধরে জ্বর , টেস্ট করাতেই পজিটিভ, কলকাতায় করোনা আক্রান্ত ৮ বছরের শিশু

Covid 19 in Kolkata: চিকিৎসকরা বলছেন, আতঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ নেই। ভ্যাকসিন এসে গিয়েছে। তবে সতর্কতা প্রয়োজন রয়েছে।

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 18, 2026, 10:36 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 10:36 PM IST
টানা ৭ দিন ধরে জ্বর , টেস্ট করাতেই পজিটিভ, কলকাতায় করোনা আক্রান্ত ৮ বছরের শিশু
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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