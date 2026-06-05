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Kolkata Doctors Save 32 Year Old Stroke Patient: হাসপাতালেই ভয়াল হাড়হিম স্ট্রোক, বাকরুদ্ধ তরুণীর নিথর শরীর... 'মৃত্যুঘণ্টা'র ৩০ মিনিটেই মিরাকল কলকাতায়!

Kolkata Doctors Save 32 Year Old Stroke Patient: জটিল হৃদরোগে হাসপাতালেই হয়ে গেল ভয়াল স্ট্রোক! বাকরুদ্ধ তরুণী সম্পূর্ণ নিথর হল শরীরের একদিক! 'মৃত্যুঘণ্টা' বাজার ৩০ মিনিটেই মিরাকল করলেন কলকাতার চিকিত্‍সকরা। 

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 05, 2026, 07:10 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 07:38 PM IST
Kolkata Doctors Save 32 Year Old Stroke Patient: হাসপাতালেই ভয়াল হাড়হিম স্ট্রোক, বাকরুদ্ধ তরুণীর নিথর শরীর... 'মৃত্যুঘণ্টা'র ৩০ মিনিটেই মিরাকল কলকাতায়!
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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