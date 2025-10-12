Weight Loss Drug: বাজার কাপাচ্ছে ওজন কমানোর ম্যাজিক ওষুধ 'মুঞ্জারো'
Mounjaro becomes India's second-highest selling drug: 'মুঞ্জারো' হলো আমেরিকান কোম্পানি এলি লিলির তৈরি একটি ওষুধ, যা দ্রুত ওজন কমাতে কার্যকরী। এটি আসলে ডায়াবেটিস চিকিৎসার জন্য তৈরি হলেও পরে ওজন কমানোর ক্ষেত্রেও কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। ভারতে বিক্রি দ্রুত বাড়ছে, তবে এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসাবে বমি, পেটে ব্যথার মতো সমস্যা দেখা যেতে পারে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মার্কিন কোম্পানি এলি লিলির তৈরি 'মুঞ্জারো' এমন এক ওষুধ যা কিনা দ্রুত ওজন কমাতে কার্যকরী। বর্তমান সময়ের ভারতে সবচে বেশি ওষুধ গুলি বিক্রির তালিকার মধ্য 'মুঞ্জারো' ওষুধটির নাম অন্যতম। সুধু তাই নয়, ভারতের এই ওষুধটি আসার ৬ মাসের মধ্যে ভারতের ওষুধ বিক্রির তালিকায় দ্বিতীয় স্থান ধরে রেখেছিল 'মুঞ্জারো'।
সুত্রের খবর অনুযায়ী, শুধু ভারতে সেপ্টেম্বর মাসে ৮০ কোটি টাকার বিক্রি, অক্টোবর মাসে তা বেড়ে আরো ৪৩% বিক্রি এবং বিশ্বে তা ৫.২০ বিলিয়ান ডলারের বিক্রি,যা ভারতীয় মুদ্রায় দাঁড়ায় প্রায় ৬০০ পোটি টাকা।
বিশেষজ্ঞদের মতে, 'মুঞ্জারো' ওষুধটি ২০ সতাংশ দ্রুত ওজন কমাতে সাহাজ্যে করে। তবে,এই ওষুধে রয়েছে এখাধিক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া যেমন বমি বমি ভাব,পেটে ব্যথা,বুকজ্বালা,কোষ্ঠকাঠিন্য সহ একাধিক সমস্যা।এতে বাড়তে পারে নতুন রোগ হওয়ার ঝুকি।
এই ওজন কমানোর ওষুধ পূর্বে পরিচিত ছিল ডায়বেটিস রোগ নির্মূল করার ওষুধ হিসাবে, কিন্তু তা পরবর্তী কালে উষুধের মধ্যে কিছু পরিবর্তন আনায় ডায়বেটিস এবং ওজন কমাতে কার্জকরী। তবে এই উষুধ প্রিফিল্ড পেন কর্থাৎ ভর্তি ইনজেকশনে বিক্রি হয় এবং এর ব্যাবহার সপ্তাহে এক দিন করে একটি ডোজ নেয়।
চিকিৎসকেদের মতে এই 'মুঞ্জারো' ওষুধটি দেহের ব্রাড সুগার লেভেল নিয়ত্রন করে,ফলে ওজনের সাথে ডায়বেটিসের ক্ষেত্রেও কনেক কার্জকরি।
