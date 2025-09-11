English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Brain eating Amoeba: পুকুরে স্নান করলেই মাথায় ঢুকে যাচ্ছে ভয়ংকর অ্যামিবা! কুড়ে খেয়ে নিচ্ছে মগজ... আবারও শিকার এক যুবক, এই নিয়ে ৬...

Man dies from Amoebic Meningoencephalitis: কেরালাতে 'মগজ-খেকো অ্যামিবা' (brain-eating amoeba) রোগের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বিরল কিন্তু মারাত্মক সংক্রমণের কারণ হল 'নেগলেরিয়া ফাউলেরি' (Naegleria fowleri) নামক একটি এককোষী জীব, যা সাধারণত উষ্ণ, স্থির মিষ্টি জলে যেমন হ্রদ, নদী এবং পুকুরে পাওয়া যায়।  

নবনীতা সরকার | Updated By: Sep 11, 2025, 05:55 PM IST
Brain eating Amoeba: পুকুরে স্নান করলেই মাথায় ঢুকে যাচ্ছে ভয়ংকর অ্যামিবা! কুড়ে খেয়ে নিচ্ছে মগজ... আবারও শিকার এক যুবক, এই নিয়ে ৬...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কেরালার কোঝিকোড়ে (Kerala Kozhikode) বিরল অ্যামিবিক মেনিনগোএনসেফালাইটিস ((Amebic Meningoencephalitis) রোগে এক ব্যক্তির মৃত্যু, এক মাসে রাজ্যে ষষ্ঠ মৃত্যু।

Add Zee News as a Preferred Source

ঘটনার বর্ণনা: 

কেরালার কোঝিকোড়ে জেলার কোতোড় এলাকার একজন ৩৩ বছর বয়সী ব্যক্তি অ্যামিবিক মেনিনগোএনসেফালাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। এই নিয়ে গত এক মাসে কেরালা রাজ্যে এই বিরল ও মারাত্মক রোগে মৃতের সংখ্যা ছয়-এ দাঁড়াল।

মৃত ব্যক্তি কোঝিকোড়ের কোতোড়ের বাসিন্দা ছিলেন, এবং জানা গেছে যে তিনি সম্প্রতি একটি পুকুরে স্নান করেছিলেন, যা এই ধরনের সংক্রমণের একটি সম্ভাব্য উৎস।

অ্যামিবিক মেনিনগোএনসেফালাইটিস (Amoebic Meningoencephalitis) কী?

এটি একটি বিরল কিন্তু মারাত্মক মস্তিষ্ক এবং স্পাইনাল কর্ডের সংক্রমণ। এটি 'নায়েগলেরিয়া ফাওলেরি' (Naegleria fowleri) নামক এক ধরনের অ্যামিবা দ্বারা সৃষ্ট হয়, যা সাধারণত উষ্ণ ও মিষ্টি জলে, যেমন হ্রদ, নদী এবং পুকুরে পাওয়া যায়। যখন কোনো ব্যক্তি দূষিত জলে নাক ডুবিয়ে সাঁতার কাটে বা স্নান করে, তখন এই অ্যামিবা নাসারন্ধ্র দিয়ে মস্তিষ্কে প্রবেশ করে এবং মারাত্মক সংক্রমণ ঘটায়।

এই রোগের লক্ষণগুলো

সাধারণত সংক্রমণের ১ থেকে ৯ দিন পর দেখা যায় এবং এর মধ্যে রয়েছে:

১. তীব্র জ্বর

২. মাথা ব্যথা

৩. বমি

৪. ঘাড় শক্ত হয়ে যাওয়া

৫. বিভ্রান্তি

৬. ঝাপসা দৃষ্টি

৭. সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর রোগটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং সাধারণত ৫ থেকে ১৮ দিনের মধ্যে রোগীর মৃত্যু ঘটে।

কেরালার স্বাস্থ্য বিভাগ কী ব্যবস্থা নিচ্ছে?

কেরালার স্বাস্থ্য বিভাগ এই ক্রমবর্ধমান মৃত্যুর ঘটনায় উচ্চ সতর্কতা জারি করেছে। কর্তৃপক্ষ জনসাধারণকে পুকুর, হ্রদ এবং নদীর মতো দূষিত জলের উৎসগুলো এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছে। বিশেষ করে বর্ষাকালে যখন জলের গুণগত মান খারাপ হয়, তখন এই বিষয়ে আরও বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে।

স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা বলছেন যে তারা এই রোগের উৎস খুঁজে বের করার জন্য তদন্ত শুরু করেছেন এবং এই রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে পদক্ষেপ নিচ্ছেন। যদিও এই রোগটি বিরল, কিন্তু এর উচ্চ মৃত্যুর হার জনসাধারণের জন্য একটি বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আরও পড়ুন: Nepal interim PM Kulman Ghising: কালো পাহাড় আলো করা কুলমান ঘিসিং-ই এখন জেন Z-র নয়নমণি! নেপালের নেক্সট PM মুখকে চিনুন...

আরও পড়ুন: Nepal Unrest: বদলের নেপালে পাবলিকের মারের ভয়ে হেলিকপ্টারের দড়ি ধরে ঝুলতে ঝুলতেই পালাচ্ছেন মন্ত্রীরা! আশ্চর্য VDO...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

 

 

 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
Brain eating amoebakeralakozhikodeBrain eating amoebainfectionRare diseaseman dies from Amoebic Meningoencephalitis
পরবর্তী
খবর

Rabies Outbreak In US: ভয়াল মহামারি! দিনে উড়ছে বাদুড়, আঁচড়ে দিচ্ছে কুকুর-বিড়াল! গত ১০ বছরে কখনও এমন মারাত্মক হয়ে ওঠেনি...
.

পরবর্তী খবর

Dad dies at son's funeral: আত্মার খেলা? ছেলের শেষকৃত্যেই মৃত্যু বাবার! কাঁধে করে কফিনবন...