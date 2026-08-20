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এক টিকাতেই হার মানবে ক্যান্সার! পার্সোনালাইজড mRNA ভ্যাকসিনের চূড়ান্ত ট্রায়ালে অভাবনীয় সাফল্য

Cancer vaccine: এই টিকা প্রয়োগ করলে ক্যান্সার ফিরে আসা বা শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাচ্ছে।কম্বিনেশন থেরাপি ক্যান্সার ফিরে আসা বা মৃত্যুর ঝুঁকি প্রায় ৪৯ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে দিচ্ছে।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 20, 2026, 01:23 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 01:23 PM IST
এক টিকাতেই হার মানবে ক্যান্সার! পার্সোনালাইজড mRNA ভ্যাকসিনের চূড়ান্ত ট্রায়ালে অভাবনীয় সাফল্য

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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