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Usutu virus: মশাবাহিত 'এই' ভাইরাসের প্রথমবার খোঁজ মিলল এই দেশে! এখনই সতর্ক না হলে সামনে সমূহ বিপদ

Mosquito-borne Usutu virus: বিজ্ঞানীরা বলছেন,"কিছু কিছু আশঙ্কা আমরা যা করেছিলাম বা ভেবেছিলাম, তার চেয়ে অনেক আগেই চলে আসছে। এর জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকা দরকার।"

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 16, 2026, 07:19 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 07:19 PM IST
Usutu virus: মশাবাহিত 'এই' ভাইরাসের প্রথমবার খোঁজ মিলল এই দেশে! এখনই সতর্ক না হলে সামনে সমূহ বিপদ

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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