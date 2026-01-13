English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • খবর
  • স্বাস্থ্য
  • Nipah Virus in West Bengal: নিপা আক্রান্ত নার্সকে শুশ্রুষা করে বিপাকে চিকিৎসক-সহ ৪ স্বাস্থ্যকর্মী! পাঠানো হল আইসোলেশনে...

Nipah Virus Alert Bengal: নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত ২ নার্স। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর,অসুস্থ ২ নার্সের সংস্পর্শে আসা ৫০ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালের চারজনকে চিহ্নিত করা রয়েছে। প্রত্যেককেই ২৪ তারিখ পর্যন্ত হোম কোয়ারেন্টিনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Jan 13, 2026, 04:47 PM IST
অয়ন শর্মা: রাজ্যে ২ তরুণী নার্স নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার খবর মিলতেই মঙ্গলবার সকালে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সংক্রমণ যাতে কোনওভাবে ছড়িয়ে না পড়ে, তার জন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পদক্ষেপ নিয়েছে প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দফতর। মঙ্গলবার সকালেই আক্রান্ত নার্সের বাড়িটি সাময়িকভাবে বন্ধ বা ‘সিল’ করে দেওয়া হয়েছে। এরপরেই ওই নার্স কে যে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীরা দেখেছিলেন তাদের ৪ জনকে আইসোলেশন থাকতে বলা হয়েছে। 

আরও পড়ুন- Nipah Virus Alert: নিপা আতঙ্কে কাঁটা কাটোয়া! আক্রান্ত নার্সের বাড়ি খালি করে সিল করল স্বাস্থ্য দফতর, কারা কারা সংস্পর্শে তল্লাশি...

স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর,অসুস্থ ২ নার্সের সংস্পর্শে আসা ৫০ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। ২ নার্সের সংস্পর্শে আসা প্রত্যেককেই বাড়িতে আইসোলেশনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আক্রান্ত নার্সের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। তালিকাভুক্তদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিচ্ছেন পূর্ব বর্ধমানের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক। ইতিমধ্যেই কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালের চারজনকে চিহ্নিত করা রয়েছে। প্রত্যেককেই ২৪ তারিখ পর্যন্ত হোম কোয়ারেন্টিনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 

কাটোয়ার বাসিন্দা নার্সকে প্রথমে কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সে ক্ষেত্রে যে চারজন দেখেছিলেন তাদেরকে আগামী ২৪ তারিখ পর্যন্ত হোম আইসোলেশনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেহেতু মহিলা নার্সকে প্রথম চিকিৎসার জন্য,কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেকারণে ওই নার্স কে যে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীরা দেখেছিলেন তাদের ৪ জনকে আইসোলেশন থাকতে বলা হয়েছে। 

আরও পড়ুন- Hindu Death in Bangladesh: ইউনূসের বাংলাদেশে নির্বিচারে হিন্দু নিধন, উগ্রপন্থীদের শিকার এবার প্রলয় চাকী! জনপ্রিয় এই শিল্পীকে চিনুন...

নিপা ভাইরাসে আক্রান্তের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের তালিকা তৈরি করে তাদের স্বাস্থ্যের অবস্থার খোঁজ খবর নিচ্ছেন পূর্ব বর্ধমান জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক। মঙ্গলবার সকালে স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিক এবং স্থানীয় পঞ্চায়েতের স্বাস্থ্য প্রতিনিধিরা যৌথভাবে ওই এলাকায় পৌঁছান। সংক্রমণ রুখতে আক্রান্ত নার্সের বাড়ির চারপাশ এবং সংলগ্ন এলাকা শক্তিশালী জীবাণুনাশক দিয়ে স্যানিটাইজ করা হয়। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, এই ভাইরাস অত্যন্ত সংক্রামক হওয়ায় কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চাইছে না প্রশাসন। আক্রান্তের সংস্পর্শে কারা কারা এসেছিলেন, তাঁদের চিহ্নিত করার কাজও ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে।

হৃদয়পুরে পেয়িং গেস্ট হিসেবে থাকতেন নিপা আক্রান্ত ২ নার্স। ২ নার্সের ৩জন রুমমেটও নার্স, তাঁদের ডিউটিতে আসতে নিষেধ। ৩জনের শরীরে এখনও কোনও উপসর্গ না থাকলেও ডিউটিতে নিষেধ', ২ নার্সের পরিবারকেই আপাতত আইসোলেশনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে খবর সূত্রের।

 

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

Tags:
Nipah VirusHealth departmentpublic healthInfection Control
