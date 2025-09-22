English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Normal back pain paralysed techie: সামান্য পিঠে ব্যথায় সারাজীবনের মতো ভারতীয় টেকি হারালেন... কারণ, তাঁর মেরুদণ্ডে...

back pain: প্রথমে ব্যথানাশক ওষুধে আরাম মিললেও তারপর পায়ে এক অদ্ভুত ভারী ভাব। ঝিঁঝিঁ পোকার অনুভূতি। হঠাৎ ...

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 22, 2025, 07:16 PM IST
Normal back pain paralysed techie: সামান্য পিঠে ব্যথায় সারাজীবনের মতো ভারতীয় টেকি হারালেন... কারণ, তাঁর মেরুদণ্ডে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সামান্য পিঠে ব্যথা। ব্রিটেনে বসবাসকারী এক ভারতীয় প্রযুক্তিবিদ ভেবেছিলেন, এটি স্বাভাবিক পিঠের ব্যথা। কিন্তু এই অবহেলা-ই মারাত্মক হয়ে দাঁড়াল। প্রায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েন ২৫ বছর বয়সী ওই ভারতীয় প্রযুক্তিবিদ। পিঠে ব্যথায় তাঁকে স্ক্যান করাতে বলেছিলেন চিকিৎসক। কিন্তু সেই স্ক্যান করাতে দেরি করেন তিনি।

Add Zee News as a Preferred Source

আর সেটাই ডেকে আনে বিপদ। পিঠের মাঝের ব্যথাটা দ্রুত পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে ঠেলে দেয়। তিনি বাধ্য হন হুইলচেয়ারের সাহায্য নিতে। মাস তিনেক আগে হালকা পিঠের ব্যথা দিয়ে শুরু। প্রথমে ব্যথানাশক ওষুধে আরাম মিললেও তারপর পায়ে এক অদ্ভুত ভারী ভাব। ঝিঁঝিঁ পোকার অনুভূতি। হঠাৎ হাঁটা দৌড়ানোর শক্তি কমে আসে। ধীরে ধীরে তাঁর পায়ের দুর্বলতা আরও বাড়ে

শেষে ব্রিটেন থেকে হায়দরাবাদে ফেরার সময়, তিনি আর হাঁটতে পারছিলেন না। হুইলচেয়ারে করে তাঁকে নামানো হয়। এরপর পরীক্ষায় ধরা পড়ে যে, ওই যুবকের স্পাইনাল টিউবারকুলোসিস হয়েছে। তাঁর মেরুদণ্ডের D7-8 কর্ডে এপিডুরাল টিউমার হয়েছেডিকম্প্রেশন সার্জারি ও টিবির চিকিৎসার পর ওই যুবক শেষে প্যারাপেরেটিক হয়ে পড়েন ও তাঁর মূত্রাশয়ের নিয়ন্ত্রণ হারান।

বিশেষজ্ঞরা তাই বলছেন, পা দুর্বলতা, অসাড়তা বা মূত্রাশয়ের সমস্যা সহ ক্রমাগত পিঠের ব্যথা কখনওই উপেক্ষা করা উচিত নয়। কারণ সামান্য ব্যথা ভেবে অবহেলা, ডেকে আনতে পারে চরম কোনও পরিণতি।

আরও পড়ুন, Fatal disease outbreak with 90% death rate: মৃত্যু হার ৯০ শতাংশ! ভয়ংকর 'মারণরোগে' হু হু করে বাড়ছে সংক্রমণ... লকডাউন বহু শহরে...

আরও পড়ুন, Brain Eating Amoeba: মারণ ব্রেন ইটিং অ্যামিবা কলকাতাতেও? অতীন ঘোষ স্পষ্ট জানালেন...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Back PainparalysedTechie
পরবর্তী
খবর

Dr. Vikash Kapoor: ডা. বিকাশ কাপুরের মাথায় নতুন পালক! ১০০০টি রোবটিক সার্জারিতে হাঁটু প্রতিস্থাপনের অনন্য নজির...
.

পরবর্তী খবর

Barasat Theft: MBA করে চুরি! নিজের আবাসনেই কুকীর্তি করে পাকড়াও যুবক ও তার সঙ্গিনী