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"তিনি আজও নিঃশ্বাস নিচ্ছেন অন্য কারোর শরীরে" স্ত্রীর এক সিদ্ধান্তেই স্বামী পেলেন 'অমরত্ব'

Organ Donation:ব্রেন ডেড স্বামী হেমন্ত কুমারের অঙ্গদান করে এক অনন্য নজির গড়েছেন স্ত্রী বরখা আগরওয়াল। তাঁর দান করা লিভার ও কিডনি বাঁচিয়েছে একাধিক প্রাণ। কিন্তু আমাদের সমাজে আজও অঙ্গদান নিয়ে রয়েছে নানা ভয় ও কুসংস্কার। কীভাবে কাজ করে সরকারি ব্যবস্থা 'NOTTO'? কীভাবে করবেন রেজিস্ট্রেশন? 

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jun 25, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 02:52 PM IST
"তিনি আজও নিঃশ্বাস নিচ্ছেন অন্য কারোর শরীরে" স্ত্রীর এক সিদ্ধান্তেই স্বামী পেলেন 'অমরত্ব'
Source: Bureau

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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