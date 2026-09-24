Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /স্বাস্থ্য
  • /জ্বর-ব্যথায় দেদার অ্যান্টিবায়োটিক পেইন কিলার খান? এসব এবার বন্ধ, এখন থেকে...কেন্দ্রের কড়া নির্দেশিকা

জ্বর-ব্যথায় দেদার অ্যান্টিবায়োটিক পেইন কিলার খান? এসব এবার বন্ধ, এখন থেকে...কেন্দ্রের কড়া নির্দেশিকা

Bans Painkillers, Antibiotics: অত্যাধিক ব্যথার ওষুধ এবং অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে ঘনিয়ে আসছে বিপদ। সমস্ত ওষুধ সংস্থাকে নির্দেশ, এই ওষুধের প্যাকেটে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া সেবনের বিপদ এবং প্রেসক্রিপশন সংক্রান্ত নির্দিষ্ট সতর্কবার্তা থাকার কথাও উল্লেখ করেছে CDSCO।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 24, 2026, 05:42 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 05:42 PM IST
জ্বর-ব্যথায় দেদার অ্যান্টিবায়োটিক পেইন কিলার খান? এসব এবার বন্ধ, এখন থেকে...কেন্দ্রের কড়া নির্দেশিকা

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
কোন কোন জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি? শুক্র-শনিবারও দুর্যোগ ঘটবে? কলকাতায় মহাবি
2
3
4
5