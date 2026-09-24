/জ্বর-ব্যথায় দেদার অ্যান্টিবায়োটিক পেইন কিলার খান? এসব এবার বন্ধ, এখন থেকে...কেন্দ্রের কড়া নির্দেশিকা

অয়ন শর্মা: অত্যধিক ব্যথার ওষুধ এবং অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে ঘনিয়ে আসছে বিপদ-- এ নিয়ে এবার সতর্ক করল সেন্ট্রাল ড্রাগ কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন। দীর্ঘদিন ধরে ব্যথার ওষুধ ও অ্যান্টিবায়োটিকের যথেচ্ছ ব্যবহারে কিডনির ক্ষতির আশঙ্কা। প্রেসক্রিপশন ছাড়া বিক্রি রুখতে কড়া নির্দেশ CDSCO-র, চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ না খাওয়ার পরামর্শ।
প্রেসক্রিপশন ছাড়া ওষুধ নয়
Registered Medical Practitioner তথা ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়া ব্যথা-যন্ত্রণার জন্য ব্যবহৃত ওষুধ খুচরো বিক্রি করা যাবে না। অধিকাংশ অ্যান্টিবায়োটিক Schedule H1-এর আওতাভুক্ত। ফলে চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ছাড়া খুচরো বিক্রির ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ রয়েছে। সমস্ত ওষুধ সংস্থাকে নির্দেশ-- এই ওষুধের প্যাকেটে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া সেবনের বিপদ এবং প্রেসক্রিপশন সংক্রান্ত নির্দিষ্ট সতর্কবার্তা থাকার কথা উল্লেখ করেছে CDSCO।
অ্যান্টিবায়োটিকে লাগাম
বিশেষ করে সাধারণ ভাইরাল সংক্রমণের মতো ক্ষেত্রে, যেখানে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন নেই, সেখানে নিজের ইচ্ছায় অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসকের দেওয়া অ্যান্টিবায়োটিকের কোর্স নির্ধারিত নিয়মে সম্পূর্ণ করতে হবে। সেই প্রেসক্রিপশন দেখে, অন্য কাউকে সেই ওষুধ দেওয়া যাবে না।
নিজের মতো করে ওষুধ আর নয়
যাঁদের আগে থেকেই কিডনির সমস্যা রয়েছে অথবা কিডনির কার্যক্ষমতা কমে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে, তাঁদের ব্যথা ও যন্ত্রণার ওষুধ ব্যবহারের আগে চিকিৎসককে বিষয়টি জানাতে বলা হয়েছে। ব্যথা, জ্বর বা অন্য কোনও উপসর্গ দীর্ঘস্থায়ী হলে কিংবা বারবার ফিরে এলে নিজের মতো করে ওষুধ না খেয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার কথাও জানিয়েছে CDSCO।
চিকিৎসকদের জন্য নির্দেশিকা
চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে রোগীর শারীরিক অবস্থা, বয়স, অন্যান্য রোগ, একসঙ্গে চলা ওষুধ এবং কিডনির সমস্যার সম্ভাব্য ঝুঁকি বিবেচনা করে পেইন কিলার ও অ্যান্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে কিডনির ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে, এমন রোগীদের ক্ষেত্রে বুঝে ওষুধের মাত্রা ঠিক করতে হবে।
কী বিপদ?
দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া,পেইন কিলার ও অ্যান্টিবায়োটিক খেলে কিডনির সমস্যা, ডিহাইড্রেশন, হৃদ্রোগ বা অন্যান্য শারীরিক সমস্যা হতে পারে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)