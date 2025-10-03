English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

টয়লেটে ফোন? সাবধান! আপনার অজান্তেই বাড়ছে পাইলসের ৪৬% ঝুঁকি!

Causes Of Piles Are Increasing Due To Using Smartphone In Toilet: টয়লেটে বসে ফোন ঘাঁটা এবার বন্ধ করুন! অর্শ বা পাইলসের ঝুঁকি প্রায় অর্ধেক বাড়িয়ে দিচ্ছে এই বদ-অভ্যাসটা। ডাক্তাররা বলছেন, কমোডে বেশি ক্ষণ বসলেই পেলভিক ফ্লোরে চাপ বেড়ে রক্ত জমাট বাঁধছে—তাই ফোন বাইরে রেখে তাড়াতাড়ি কাজ সারুন!

রজত মণ্ডল | Updated By: Oct 3, 2025, 10:09 PM IST
টয়লেটে ফোন? সাবধান! আপনার অজান্তেই বাড়ছে পাইলসের ৪৬% ঝুঁকি!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাথরুমে বসে স্মার্টফোনে চোখ, কিন্তু আপনার এই 'সময় কাটানো'র অভ্যাসই ডেকে আনছে মারাত্মক বিপদ। আমেরিকার সম্প্রতি প্রকাশিত এক নতুন গবেষণা অনুযায়ী, কমোডে বসে দীর্ঘক্ষণ ফোন ব্যবহার করলে পাইলস বা অর্শ হওয়ার ঝুঁকি ৪৬% পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে!

Add Zee News as a Preferred Source

আরোও পড়ুন: PCOD Awareness: হরমোনস কমে বাড়ে, PCOD ঘরে ঘরে! বাঁচার উপায়...

কেন এত বিপজ্জনক এই অভ্যাস?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এর মূল কারণ হলো কমোডের সিট এবং সময়। সাধারণ চেয়ার বা সোফার মতো টয়লেট সিটে আপনার কোমরের নিচের অংশে বা পেলভিক ফ্লোরে কোনো সাপোর্ট থাকে না।

চাপ বৃদ্ধি: দীর্ঘক্ষণ টয়লেট সিটে বসে থাকলে তা পেলভিক ফ্লোরের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে।
রক্ত জমাট বাঁধা: এই চাপের কারণে রক্ত সঞ্চালনে বাধা সৃষ্টি হয় এবং রক্ত জমাট বাঁধতে শুরু করে। আর এই কারণেই তৈরি হয় যন্ত্রণাদায়ক অর্শ বা পাইলস।

কোষ্ঠকাঠিন্যের চেয়েও মারাত্মক!

গবেষণায় দেখা গেছে, টয়লেটে যারা ফোন ব্যবহার করেন, তাদের ৬৬% মানুষই ৫ মিনিটের বেশি সময় সেখানে কাটান। গবেষকরা বলছেন, এই অভ্যাসটি অনেক ক্ষেত্রে কোষ্ঠকাঠিন্যের চেয়েও বেশি বিপজ্জনক হতে পারে।

আরোও পড়ুন: Dr. Riya Motivational Story: একসঙ্গে দুটো সুখের খবর: NEET PG-তে জয়, তার সঙ্গে মেরুদণ্ডের সফল অপারেশন!

মুক্তির উপায় কী?

ডাক্তারদের স্পষ্ট পরামর্শ: টয়লেটে কাটানো সময়ের পরিমাণ কমাতে হবে। এর সবচেয়ে সহজ উপায় হলো স্মার্টফোন বাইরে রাখা! টয়লেটে ফোন নিয়ে ঢোকা বন্ধ করলেই আপনি আপনার পাইলসের ঝুঁকি কমাতে পারবেন এবং শরীরকে সুরক্ষিত রাখতে পারবেন।

সুতরাং, আর দেরি না করে আপনার এই অভ্যাসটি এখনই পরিবর্তন করুন। স্বাস্থ্যের চেয়ে দামি আর কিছুই নয়!

 

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
Piles
পরবর্তী
খবর

PCOD Awareness: হরমোনস কমে বাড়ে, PCOD ঘরে ঘরে! বাঁচার উপায়...
.

পরবর্তী খবর

Durga Puja 2025: টাকির ইছামতীতে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর প্রহরায় বিসর্জন, এবারও মিলল না দুই বাংল...