টয়লেটে ফোন? সাবধান! আপনার অজান্তেই বাড়ছে পাইলসের ৪৬% ঝুঁকি!
Causes Of Piles Are Increasing Due To Using Smartphone In Toilet: টয়লেটে বসে ফোন ঘাঁটা এবার বন্ধ করুন! অর্শ বা পাইলসের ঝুঁকি প্রায় অর্ধেক বাড়িয়ে দিচ্ছে এই বদ-অভ্যাসটা। ডাক্তাররা বলছেন, কমোডে বেশি ক্ষণ বসলেই পেলভিক ফ্লোরে চাপ বেড়ে রক্ত জমাট বাঁধছে—তাই ফোন বাইরে রেখে তাড়াতাড়ি কাজ সারুন!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাথরুমে বসে স্মার্টফোনে চোখ, কিন্তু আপনার এই 'সময় কাটানো'র অভ্যাসই ডেকে আনছে মারাত্মক বিপদ। আমেরিকার সম্প্রতি প্রকাশিত এক নতুন গবেষণা অনুযায়ী, কমোডে বসে দীর্ঘক্ষণ ফোন ব্যবহার করলে পাইলস বা অর্শ হওয়ার ঝুঁকি ৪৬% পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে!
কেন এত বিপজ্জনক এই অভ্যাস?
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এর মূল কারণ হলো কমোডের সিট এবং সময়। সাধারণ চেয়ার বা সোফার মতো টয়লেট সিটে আপনার কোমরের নিচের অংশে বা পেলভিক ফ্লোরে কোনো সাপোর্ট থাকে না।
চাপ বৃদ্ধি: দীর্ঘক্ষণ টয়লেট সিটে বসে থাকলে তা পেলভিক ফ্লোরের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে।
রক্ত জমাট বাঁধা: এই চাপের কারণে রক্ত সঞ্চালনে বাধা সৃষ্টি হয় এবং রক্ত জমাট বাঁধতে শুরু করে। আর এই কারণেই তৈরি হয় যন্ত্রণাদায়ক অর্শ বা পাইলস।
কোষ্ঠকাঠিন্যের চেয়েও মারাত্মক!
গবেষণায় দেখা গেছে, টয়লেটে যারা ফোন ব্যবহার করেন, তাদের ৬৬% মানুষই ৫ মিনিটের বেশি সময় সেখানে কাটান। গবেষকরা বলছেন, এই অভ্যাসটি অনেক ক্ষেত্রে কোষ্ঠকাঠিন্যের চেয়েও বেশি বিপজ্জনক হতে পারে।
মুক্তির উপায় কী?
ডাক্তারদের স্পষ্ট পরামর্শ: টয়লেটে কাটানো সময়ের পরিমাণ কমাতে হবে। এর সবচেয়ে সহজ উপায় হলো স্মার্টফোন বাইরে রাখা! টয়লেটে ফোন নিয়ে ঢোকা বন্ধ করলেই আপনি আপনার পাইলসের ঝুঁকি কমাতে পারবেন এবং শরীরকে সুরক্ষিত রাখতে পারবেন।
সুতরাং, আর দেরি না করে আপনার এই অভ্যাসটি এখনই পরিবর্তন করুন। স্বাস্থ্যের চেয়ে দামি আর কিছুই নয়!