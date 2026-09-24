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চুল কাটার পর ঘাড় মটকান? আপনার পছন্দের এই ক্ষণিকের আরাম-ই ডেকে আনতে পারে মৃত্যু!

Neck-Cracking Massage: ঘাড়ের ভেতর দিয়ে মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহকারী প্রধান ধমনী এবং মেরুদণ্ডের অসংখ্য স্নায়ু পরিবাহিত হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, সেলুনের নাপিতরা যখন হঠাৎ দ্রুতগতিতে ও সজোরে ঘাড় মোচড়ান, তখন ঘাড়ের ধমনী ছিঁড়ে ব্লাড ক্লট তৈরি হতে পারে। আর সেটাই প্রাণঘাতী হতে পারে।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 24, 2026, 07:38 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 07:38 PM IST
চুল কাটার পর ঘাড় মটকান? আপনার পছন্দের এই ক্ষণিকের আরাম-ই ডেকে আনতে পারে মৃত্যু!
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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