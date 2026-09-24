/চুল কাটার পর ঘাড় মটকান? আপনার পছন্দের এই ক্ষণিকের আরাম-ই ডেকে আনতে পারে মৃত্যু!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সেলুনে চুল বা দাড়ি কাটার পর একটু আরাম পেতে নাপিতের হাতে ঘাড় মটকানো বা ঘাড় ফুটকানোর অভ্যাস অনেকেরই রয়েছে। তবে এই আপাত-আরামদায়ক অভ্যাসই ডেকে আনতে পারে চরম বিপদ। নিউরোসার্জনদের সতর্কবার্তা অনুযায়ী, কোনও ডাক্তারি প্রশিক্ষণ ছাড়া সেলুনে ঘাড়ের ওপর এভাবে বলপ্রয়োগ করলে স্নায়ু বা নার্ভ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে স্থায়ী পক্ষাঘাত কিংবা প্রাণঘাতী স্ট্রোক পর্যন্ত হতে পারে।
আমাদের ঘাড় অত্যন্ত সংবেদনশীল ও জটিল একটি অঙ্গ। ঘাড়ের ভেতর দিয়ে মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহকারী প্রধান ধমনী এবং মেরুদণ্ডের অসংখ্য স্নায়ু পরিবাহিত হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, সেলুনের নাপিতদের ঘাড়ের সূক্ষ্ম গঠন বা অ্যানাটমি সম্পর্কে কোনও জ্ঞান থাকে না। তাঁরা যখন হঠাৎ দ্রুতগতিতে ও সজোরে ঘাড় মোচড়ান, তখন ঘাড়ের ধমনী ছিঁড়ে ব্লাড ক্লট তৈরি হতে পারে। এই ক্লট মস্তিষ্কে রক্ত চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে স্ট্রোক ঘটায়।
যেসব মারাত্মক ঝুঁকি রয়েছে
১. স্ট্রোকের ঝুঁকি: ধমনী ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাৎক্ষণিক বা কয়েক দিনের মধ্যে ব্রেন স্ট্রোক হতে পারে। যা মৃত্যু ডেকে আনতে পারে!
২. পক্ষাঘাত ও শ্বাসকষ্ট: সজোরে মোচড় দিলে শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণকারী ‘ফ্রেনিক নার্ভ’ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে স্থায়ী পক্ষাঘাত বা আজীবন ভেন্টিলেটর-নির্ভর হয়ে পড়ার ঝুঁকি থাকে।
৩. লিগামেন্টের স্থায়ী ক্ষতি: সজোরে ঘাড় ফুটকালে লিগামেন্ট স্থায়ীভাবে প্রসারিত হয়ে দীর্ঘস্থায়ী ঘাড় ব্যথা ও কম বয়সে আর্থ্রাইটিসের সমস্যা দেখা দিতে পারে।
তাই পরের বার সেলুনে চুল কাটাতে গিয়ে নাপিতকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিন— ‘শুধু চুল কাটুন, ঘাড়ের নার্ভ নয়!’ কারণ সামান্য অসাবধানতা কেড়ে নিতে পারে আপনার স্বাভাবিক জীবন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)