Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /স্বাস্থ্য
  • /Price Hike of Cancer Medicines: বাড়ছে জীবনদায়ী ওষুধের দাম, ৫০% পর্যন্ত মূল্যবৃদ্ধি হতে পারে ক্যানসারের অতি জরুরি ওষুধের

Price Hike of Cancer Medicines: বাড়ছে জীবনদায়ী ওষুধের দাম, ৫০% পর্যন্ত মূল্যবৃদ্ধি হতে পারে ক্যানসারের অতি জরুরি ওষুধের

Price Hike of Life-saving Cancer Medicines: কেন্দ্রীয় ওষুধ মূল্য নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ-র আবেদনের ভিত্তিতে ফার্মাসিউটিক্যালস বিভাগ এক চিঠিতে এই মূল্যবৃদ্ধির নীতিগত অনুমোদন দেয়। কাঁচামালের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং উৎপাদন-ব্যয় বেড়ে যাওয়ার ফলে এই জীবনরক্ষাকারী ওষুধগুলির উৎপাদন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল, ফলে দেশ জুড়ে সংকট তৈরি হয়।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 12, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 03:48 PM IST
Price Hike of Cancer Medicines: বাড়ছে জীবনদায়ী ওষুধের দাম, ৫০% পর্যন্ত মূল্যবৃদ্ধি হতে পারে ক্যানসারের অতি জরুরি ওষুধের

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
৬ বছর আগে খুলিতে ফাটল! মৃত্যুকে হারিয়ে ২৫৮ দিন পর মাঠে, মেক্সিকোর নায়ক জিমিনেজ
Raul Jimenez10 min ago
2
Medicine price hike12 min ago
3
kalyan banerjee23 min ago
4
Sushanta Ghosh42 min ago
5
ritabrata banerjee1 hr ago