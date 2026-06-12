/Price Hike of Cancer Medicines: বাড়ছে জীবনদায়ী ওষুধের দাম, ৫০% পর্যন্ত মূল্যবৃদ্ধি হতে পারে ক্যানসারের অতি জরুরি ওষুধের

অয়ন শর্মা: বড় খবর! দুঃসংবাদও বলা যেতে পারে। দাম বাড়ছে জীবনদায়ী ওষুধের (life-saving cancer medicines)। জানা গিয়েছে, দেশ জুড়ে দাম বাড়তে পারে ক্যানসারের (cancer) ২টি কেমো থেরাপির ওষুধ এবং দুটি অ্যান্টি-টিটেনাস ইনজেকশনের।
দাম বাড়ানোর অনুমোদন
দেশ জুড়ে ক্যানসার রোগীদের চিকিৎসায় ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ কেমোথেরাপির ওষুধের ঘাটতি মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকার অন্তত চারটি জরুরি ওষুধের দাম বাড়ানোর অনুমোদন দিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বহুল ব্যবহৃত প্ল্যাটিনাম-ভিত্তিক কেমোথেরাপির ওষুধ সিসপ্লাটিন (Cisplatin) ও কার্বোপ্লাটিন (Carboplatin)।
কাঁচামালের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি
কেন্দ্রীয় ওষুধ মূল্য নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (NPPA)-র আবেদনের ভিত্তিতে ফার্মাসিউটিক্যালস বিভাগ (DoP) ৭ জুন এক চিঠিতে এই মূল্যবৃদ্ধির নীতিগত অনুমোদন দেয়। সরকারের মতে, কাঁচামালের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং উৎপাদন-ব্যয় বেড়ে যাওয়ার ফলে এই জীবনরক্ষাকারী ওষুধগুলির উৎপাদন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল, যার ফলে দেশ জুড়ে সংকট তৈরি হয়।
প্ল্যাটিনামের খেলা
সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, সিসপ্লাটিন ও কার্বোপ্লাটিন তৈরিতে ব্যবহৃত মূল কাঁচামাল প্ল্যাটিনাম। প্ল্যাটিনামের আন্তর্জাতিক বাজারদর পশ্চিম এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে হঠাৎ বেড়ে গিয়েছে। পাশাপাশি আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি এবং মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার ফলে উৎপাদন খরচ আরও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই ওষুধগুলি অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকাভুক্ত হওয়ায় এবং সেই সূত্রে কঠোর মূল্য নিয়ন্ত্রণের কারণে সংস্থাগুলি এই ওষুধগুলির ইচ্ছামতো দাম বাড়াতে পারেনি। ফলে বহু নির্মাতা উৎপাদন বন্ধ করে দেয়।
৫০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে!
মূল্যবৃদ্ধির আওতায় থাকা চারটি ওষুধের মধ্যে রয়েছে সিসপ্লাটিন, কার্বোপ্লাটিন এবং দুটি অ্যান্টি-টিটেনাস ইনজেকশন। এই ওষুধগুলির দাম শেষ নির্ধারিত মূল্যের তুলনায় ১০ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে বলে সূত্রের খবর। এর দুটি ওষুধ মুখগহ্বর, ফুসফুস, জরায়ুমুখ, খাদ্যনালী, ডিম্বাশয় ও স্তন ক্যান্সার-সহ বিভিন্ন ধরনের সলিড টিউমারের চিকিৎসায় প্রথম সারির কেমোথেরাপি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
বছরে একবার
ড্রাগ প্রাইস কন্ট্রোল অর্ডার (DPCO), ২০১৩ অনুযায়ী, এই ধরনের অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের দাম বছরে একবার পাইকারি মূল্যসূচকের ভিত্তিতে সংশোধন করা যায়। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশেষ অনুমোদনের মাধ্যমে অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধির পথ খুলে দিল কেন্দ্র। ফার্মাসিউটিক্যালস বিভাগের চিঠিতে NPPA-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির দেওয়া কাঁচামালের ব্যয়বৃদ্ধির তথ্য যাচাই করে সেই অনুযায়ী মূল্যবৃদ্ধির হার নির্ধারণ করতে। পাশাপাশি, যেসব ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থা মূল্যবৃদ্ধির আবেদন জানিয়েছে, তাদের ক্ষেত্রেও একই ভাবে বিষয়টি বিবেচনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)