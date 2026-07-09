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চলে এল ‘স্মার্ট ব্যান্ডেজ’, মাত্র ৭ দিনেই ৯০% পোড়া ক্ষত সারিয়ে তুলবে এই যুগান্তকারী আবিষ্কার

Smart Bandage: প্রচলিত ব্যান্ডেজ দিয়ে ৭ দিনে মাত্র ৫০ শতাংশ ক্ষত নিরাময় সম্ভব হয়। আবার পোড়া ক্ষতস্থান ড্রেসিং অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়কও বটে। সেখানে রোগীদের জন্য মিলতে চলেছে বিরাট আরাম।

Source:Bureau
Published: Jul 09, 2026, 06:43 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 06:43 PM IST
চলে এল ‘স্মার্ট ব্যান্ডেজ’, মাত্র ৭ দিনেই ৯০% পোড়া ক্ষত সারিয়ে তুলবে এই যুগান্তকারী আবিষ্কার

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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