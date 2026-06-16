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Shigella Outbreak: দরজায় নয়া মৃত্যুদূত 'শিগেলা'! সংক্রমণের ভয়াল মরণনাচে পর পর মৃত্যু, জারি হাই-অ্যালার্ট

Shigella outbreak in Kerala: এখনই সাবধান না হলেই বিপদ! চেনা খাবার থেকেই অজান্তে ছড়িয়ে পড়ছে শিগেলা সংক্রমণ। ভয়ংকর এই রোগকে রুখে না দিলে উজাড় হয়ে যাবে শহর-নগর-গ্রাম! করোনা ও নিপা-র পরে এত বড় বিপদ বোধ হয় আসেনি!

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 16, 2026, 07:33 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 07:34 PM IST
Shigella Outbreak: দরজায় নয়া মৃত্যুদূত 'শিগেলা'! সংক্রমণের ভয়াল মরণনাচে পর পর মৃত্যু, জারি হাই-অ্যালার্ট
Image Credit: সামান্য পানীয় জল থেকেই ছড়াচ্ছে প্রাণঘাতী এই সংক্রমণ?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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