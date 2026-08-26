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তুলকালাম বৃষ্টি, সঙ্গে দুয়ারে ভয়াল মহামারী: ভাইরাস-হানায় স্কুলে স্কুলে রেড অ্যালার্ট, সরকারি নির্দেশিকা, মাস্ক নিয়ে বিরাট আপডেট

H1N1 Virus Big Update: তবে শুধু দিল্লিতেই ৩০০০ বেশি আক্রান্ত হওয়ায় মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে সকলকে মাস্ক পরার আর নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার পরামর্শ দিয়েছে। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 26, 2026, 07:36 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 07:36 PM IST
তুলকালাম বৃষ্টি, সঙ্গে দুয়ারে ভয়াল মহামারী: ভাইরাস-হানায় স্কুলে স্কুলে রেড অ্যালার্ট, সরকারি নির্দেশিকা, মাস্ক নিয়ে বিরাট আপডেট

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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