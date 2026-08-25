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দুয়ারে মহামারি, আক্রান্ত ৩০০০ পার: আপনি চান বা না চান এবার নিতেই হবে আরও একটা ভ্যাকসিন, কেন্দ্রের বড় নির্দেশ

H1N1 cases Delhi: দিল্লির স্বাস্থ্য দফতরের নজরদারি তথ্যে দেখা যাচ্ছে, চলতি মরশুমে এইচ১এন১ আক্রান্তের সংখ্যা ২,৩০০-এর গণ্ডি পার করেছে, যা স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের বিশেষ চিন্তায় ফেলেছে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 25, 2026, 06:30 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 06:30 PM IST
দুয়ারে মহামারি, আক্রান্ত ৩০০০ পার: আপনি চান বা না চান এবার নিতেই হবে আরও একটা ভ্যাকসিন, কেন্দ্রের বড় নির্দেশ

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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