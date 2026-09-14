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ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিমের নিয়মে বড় পরিবর্তন: সরকারি কর্মীদের ছেলে-মেয়েদের জন্য জন্য বিরাট উপহার সরকারের, কী সুবিধা? কবে থেকে নতুন নিয়ম?

West Bengal Health Scheme big Update: আবেদন গৃহীত হলে দফতর থেকে আগাম একটি সংশোধিত এনরোলমেন্ট সার্টিফিকেট দেওয়া হবে, যাতে চিকিৎসার মাঝে কোনও ছেদ না পড়ে। এই সার্টিফিকেট এবং পোর্টালে স্পষ্টভাবে ‘Non-Pecuniary Beneficiary’ স্ট্যাটাস উল্লেখ থাকবে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 14, 2026, 09:28 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 09:28 PM IST
ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিমের নিয়মে বড় পরিবর্তন: সরকারি কর্মীদের ছেলে-মেয়েদের জন্য জন্য বিরাট উপহার সরকারের, কী সুবিধা? কবে থেকে নতুন নিয়ম?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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