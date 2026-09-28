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সর্বাধিক বিপজ্জনক Den-2, Den-3 জোড়া সেরোটাইপের দাপট; রাজ্যে ডেঙ্গি আক্রান্ত বেড়ে ৭৩২০

Dengue: রাজ্যে রোজ ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হচ্ছেন প্রায় দেড় শতাধিক মানুষ। সর্বাধিক সংক্রমণ মুর্শিদাবাদে। ডেঙ্গির চারটি সেরোটাইপের মধ্যে সর্বাধিক বিপজ্জনক দুই এবং তিন। আর এবার আক্রান্তদের নমুনা বিশ্লেষণে মিলেছে এই দুটি টাইপ-ই।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 28, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 04:31 PM IST
সর্বাধিক বিপজ্জনক Den-2, Den-3 জোড়া সেরোটাইপের দাপট; রাজ্যে ডেঙ্গি আক্রান্ত বেড়ে ৭৩২০

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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