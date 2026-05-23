/Ayushman Bharat Scheme in Bengal: আয়ুষ্মান ভারত-এ কোন কোন চিকিত্সা করানো যাবে? মিলবে কী কী সুবিধে?

Ayushman Bharat: রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে চাঙ্গা করতে ও নতুন প্রকল্পগুলি চালু করতে কেন্দ্র ৩,০৭৯ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে পালাবদলের পর আম জনতার ভাবনা ছিল স্বাস্থ্যসাথী কার্ড-এ যে সুবিধে পাওয়া যাচ্ছিল তা কি আর পাওয়া যাবে? নতুন সরকার এসেই ঘোষণা করেছে, রাজ্য চালু হবে কেন্দ্রের স্বাস্থ্য প্রকল্প 'আয়ুষ্মান ভারত'। আর এখানেই প্রশ্ন ছিল স্বাস্থ্যসাথী কি বাতিল হয়ে যাচ্ছে। সেইসব প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানিয়েছেন, যাদের স্বাস্থ্যসাথী-তে রেজিস্ট্রেশন রয়েছে তাঁরা সকলেই আয়ুষ্মান ভারতের আওতায় চলে আসবেন। পাশাপাশি নতুন যাঁরা যুক্ত হতে চান, তাঁদের জন্যও সুযোগ বাড়ানো হচ্ছে।
সূত্রের খবর, সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী ১ জুলাই থেকে মিলবে 'আয়ুষ্মান ভারত' কার্ড। স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের সঙ্গে এটির পার্থক্য হল, এই কার্ড গোটা দেশেই চলবে। যেসব হাসপাতালে এই প্রকল্প নথিভূক্ত সেখানে চিকিত্সা পাবেন রোগীরা। স্বাস্থ্যসাথীর ক্ষেত্রে এই সুযোগ ছিল না।
রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে চাঙ্গা করতে ও নতুন প্রকল্পগুলি চালু করতে কেন্দ্র ৩,০৭৯ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। ওই বরাদ্দের মধ্যে ন্যাশনাল হেলথ মিশনে (NHM) দেওয়া হয়েছে ২,১০৩ কোটি টাকা। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে মঞ্জুর করা হয়েছে ৯৭৬ কোটি টাকা। শুধু তাই নয়, এই অর্থবর্ষের প্রথম কিস্তির ৫০০ কোটি টাকা ইতোমধ্যেই রাজ্যের অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।
আয়ুষ্মান ভারত নিয়ে আমজনতার অনেক প্রশ্ন রয়েছে। মূল জিজ্ঞাস্য হল কোন কোন রোগের চিকিত্সা করা যাবে?
কোন কোন চিকিত্সা করানো যাবে
## কার্ডিওলজি-বাইপাস সার্জিরি, অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি, ডবল ভাল্ব রিপ্লেসমেন্ট, স্ট্রোক ম্যানেজমেন্ট।
## অনকোলজি-ক্যানসার সার্জারি, কেমোথেরাপি, রেডিয়েশন থেরাপি।
## অর্থোপেডিক্স-জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট(হাঁটু/কোমর), হাড়ভাঙা
## নেফ্রোলজি-ইউরোলজি-কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট, প্রস্ট্রেট সার্জারি, ডায়ালিসিস
## নিউরোলজি-ব্রেন সার্জিরি ও জটিল নিউরোলজিক্য়াল প্রসিডিউর
## জেনারেল সার্জারি-অ্যাপেন্ডিক্স, গল ব্লাডার, হার্নিয়া
## অন্যান্য-পোড়ার চিকিত্সা, শিশুদের চিকিত্সা, মায়েদের চিকিত্সা
চিকিত্সা সংক্রান্ত কোন কোন সুবিধে পাওয়া যাবে
## চিকিত্সার জন্য পরীক্ষা
## চিকিত্সা ও চিকিত্সকের ফিস
## হাসপাতালে ভর্তির আগের খরচ। অবশ্য ৩ দিন।
## ওষুধের খরচ
## আইসিইউ এবং নন-আইসিইউ পরিষেবা
## টেস্টের খরচ
## মেডিক্য়াল ইমপ্ল্যান্ট
## খাবার
## চিকিত্স সংক্রান্ত জটিলতার খরচ
## হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ১৫ দিনের খরচ
কোন কোন সুবিধে পাওয়া যাবে না
## ওপিডি কনসালটেশনের খরচ ও ওষুধ
## প্রয়োজন ছাড়া কসমেটিক সার্জারি/প্লাস্টিক সার্জারি
## ফার্টিলিটি ট্রিটমেন্ট/আইভিএফ
## ড্রাগ লিহ্যাবিলিটেশন
## দাঁতের রুটিন চিকিত্সা
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)