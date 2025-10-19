English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Fake ORS Explained: টেট্রা-প্যাকে যে পণ্যগুলি ORS বলে বাজারে এসেছিল, সেগুলিতে চিনি ও নুনের অনুপাত ঠিক রাখা হয়নি, যা রোগীদের ডায়ারিয়া বা উদরাময়ের অবস্থা আরও খারাপ করে দিয়েছে। এমনই মত একাংশের ডাক্তারদের।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Oct 19, 2025, 05:16 PM IST
Fake ORS Explained: ভয়ংকর ব্যাপার! আপনি যে 'ওআরএস' ব্যবহার করছেন, সেটা বিষাক্ত নয় তো? উদ্বিগ্ন 'হু' বলছে, এখন থেকে আর...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ওআরএস (ORS) নিয়ে ঘোর বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এ নিয়ে আতঙ্ক পৌঁছে গিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তথা 'হু' (WHO)-র দরজা পর্যন্ত। আর কেন্দ্রও (Centre) ওরাল রিহাইড্রেশন সল্টস নিয়ে জারি করেছে বিশেষ নির্দেশিকা। ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (Food Safety and Standards Authority of India FSSAI) পরিষ্কার বলে দিয়েছে, যে কোনও ব্র্যান্ডই একটি পণ্যকে ওরাল রিহাইড্রেশন সল্টস (ORS) হিসেবে লেবেল করতে পারবে না, যতক্ষণ না পণ্যটি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization WHO)-র দ্বারা অনুমোদিত হচ্ছে।

ঘটনার সূত্রপাত

চেন্নাইয়ের এক ডায়াবেটিক শিশুকে ভয়ংকর জলশূন্যতা বা গুরুতর ডিহাইড্রেশনের সমস্যা নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে আইসিইউ-তে ভর্তি করা হয়েছিল। তার বাবা-মা ভেবেছিলেন, তারা সব কিছু ঠিকঠাকই করেছেন। বমি এবং পাতলা পায়খানা শুরু হওয়ার পর তারা তাকে একটি টেট্রা-প্যাক ওরাল রিহাইড্রেশন সল্টস তথা ওআরএস (ORS) দিয়েছিলেন। তবে হাসপাতালে পৌঁছনোর আগেই তার অবস্থা সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে।

ফাসির নির্দেশ

প্রসঙ্গত, এ নিয়ে বিশেষ নির্দেশিকা জারি করেছে 'ফাসি' (FSSAI)। 'ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া' বলেছে, যে কোনও ব্র্যান্ড একটি পণ্যকে ওরাল রিহাইড্রেশন সল্টস (ORS) হিসাবে লেবেল করতে পারবে না, যতক্ষণ না সেই পণ্যটিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তাদের অনুমোদন দিচ্ছে।

ORS কী?

ইউনিসেফ-এর মতে, ORS হল নুন এবং চিনির একটি মিশ্রণ যা মারাত্মক ডায়ারিয়া, হিট স্ট্রোক, অথবা অন্য কোনও অসুস্থতার কারণে সৃষ্ট জলশূন্যতার চিকিৎসার জন্য পরিষ্কার জলে গুলে ব্যবহার করা হয়। এটি শৈশবের ডায়ারিয়ার একটি অত্যন্ত কার্যকর চিকিৎসা হিসেবে বরাবর চলে এসেছে। তবে, জেনে রাখা জরুরি, যদি ভুলভাবে ব্যবহার করা হয়, তবে এই সলিউশন লবণ বিষাক্ততা (salt toxicity) তৈরি করতে পারে। প্রসঙ্গত, এই সেদিন পর্যন্ত, ফলনির্মিত পানীয়, নন-কার্বনেটেড পানীয়  এবং রেডি-টু-ড্রিঙ্ক পানীয় ইত্যাদির মতো পণ্যকেও ORS হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হচ্ছিল। কিন্তু এর পর থেকে আর সেগুলি করা যাবে না।

