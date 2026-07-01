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  • /১ জুলাই ‘ডক্টরস ডে’, কেন এই দিনটি বেছে নেওয়া হয়েছিল? এর পেছনেও রয়েছেন এক বাঙালি, জানুন

১ জুলাই ‘ডক্টরস ডে’, কেন এই দিনটি বেছে নেওয়া হয়েছিল? এর পেছনেও রয়েছেন এক বাঙালি, জানুন

National Doctors' Day: এই বিশেষ দিনে সকাল থেকেই সাধারণ মানুষ থেকে তারকারা সমাজমাধ্যমে চিকিৎসকদের ‘বাস্তব জীবনের হিরো’ আখ্যা দিয়ে কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। পাশাপাশি, চিকিৎসকদের জন্য নিরাপদ কর্মক্ষেত্রের দাবিও উঠে এসেছে এই দিনে।

Published: Jul 01, 2026, 02:34 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 02:34 PM IST
১ জুলাই ‘ডক্টরস ডে’, কেন এই দিনটি বেছে নেওয়া হয়েছিল? এর পেছনেও রয়েছেন এক বাঙালি, জানুন
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

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