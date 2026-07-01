/১ জুলাই ‘ডক্টরস ডে’, কেন এই দিনটি বেছে নেওয়া হয়েছিল? এর পেছনেও রয়েছেন এক বাঙালি, জানুন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রতি বছর ১ জুলাই ভারতজুড়ে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করা হয় ‘জাতীয় চিকিৎসক দিবস’। সমাজকে সুস্থ রাখতে এবং মহামারীর মতো কঠিন সময়ে নিজেদের জীবন বাজি রেখে যাঁরা দিনরাত কাজ করে যান, সেই চিকিৎসকদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগকে সম্মান জানাতেই এই বিশেষ দিনটি উৎসর্গ করা হয়েছে। আজকের এই বিশেষ দিনে সকাল থেকেই সমাজ মাধ্যমে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি বলিউড ও টলিউডের একাধিক তারকা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা চিকিৎসকদের প্রতি নিজেদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বার্তা দিয়েছেন।
এই দিনের ইতিহাস ও গুরুত্ব
ভারতে জাতীয় চিকিৎসক দিবস পালনের পেছনে রয়েছে এক মহান বাঙালি ব্যক্তিত্বের ইতিহাস। দেশের কিংবদন্তি চিকিৎসক এবং পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের জীবন ও অবদানকে স্মরণ করেই এই দিনটি উদযাপিত হয়। কাকতালীয়ভাবে, ১৮৮২ সালের ১ জুলাই তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ১৯৮২ সালের ঠিক একই তারিখে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। চিকিৎসা ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য ১৯৯১ সালে ভারত সরকার এই দিনটিকে ‘জাতীয় চিকিৎসক দিবস’ হিসেবে ঘোষণা করে।
সমাজ মাধ্যমে তারকাদের শুভেচ্ছাবার্তা
করোনা আবহের পর থেকে চিকিৎসকদের ভূমিকা মানুষের কাছে আরও বেশি স্পষ্ট হয়েছে। এদিন সকাল থেকেই সেলিব্রিটিরা চিকিৎসকদের ‘পৃথিবীর বাস্তব হিরো’-র আখ্যা দিয়েছেন। অনেকে লিখেছেন, “বিপদের সময় যখনই আমরা ভেঙে পড়ি, এই সাদা কোট পরা মানুষগুলোই আমাদের নতুন জীবন দান করেন। আপনাদের ত্যাগ ও সাহসিকতাকে কুর্নিশ।”
অনেক তারকা তাঁদের পারিবারিক চিকিৎসকদের সঙ্গে ছবি শেয়ার করে পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করেছেন এবং জানিয়েছেন যে, চিকিৎসকদের সুরক্ষিত এবং হাসিখুশি রাখা আমাদের সমাজেরও একটি বড় দায়িত্ব। সাধারণ মানুষও এই দিনটিতে চিকিৎসকদের ওপর হওয়া বিভিন্ন হেনস্থার বিরুদ্ধে সরব হয়ে তাঁদের জন্য নিরাপদ কর্মক্ষেত্রের দাবি জানিয়েছেন। সব মিলিয়ে, এই দিনটি কেবল শুভেচ্ছার নয়, বরং চিকিৎসকদের প্রাপ্য সম্মান ও নিরাপত্তা দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করারও দিন।
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