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রোজকার সূঁচ ফোটানো থেকে মুক্তি! সপ্তাহে মাত্র ১ দিন নেওয়ার অভিনব ইনসুলিন ‘অ্যাউইকলি’

Novo Nordisk: ডেনমার্কের ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা ‘নোভো নরডিস্ক’-এর তৈরি এই ইনসুলিনটি প্রাপ্তবয়স্ক টাইপ-১ এবং টাইপ-২ ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে। দেশের ড্রাগ কন্ট্রোলার ইতিমধ্যেই এর ছাড়পত্র দিয়েছে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 09, 2026, 05:09 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 05:09 PM IST
রোজকার সূঁচ ফোটানো থেকে মুক্তি! সপ্তাহে মাত্র ১ দিন নেওয়ার অভিনব ইনসুলিন ‘অ্যাউইকলি’
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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