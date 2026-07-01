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প্রথম 'দেশীয়' অ্যান্টিবায়োটিক জাইনিক পেল FDA-র অনুমোদন, চরক-সুশ্রুতের ভারতের মুকুটে জুড়ল আরও একটি পালক

 ভারতের চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিহাসে এক গৌরবজনক অধ্যায়। চরক-সুশ্রুতের ভারতের মুকুটে জুড়ল আরও একটি পালক। ভারতের প্রথম 'দেশীয়' অ্যান্টিবায়োটিক জাইনিক পেল FDA-র অনুমোদন। ভারতের মুম্বই-ভিত্তিক ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি 'ওয়াকহার্ট'  সম্পূর্ণ দেশীয় পদ্ধতিতে নিজস্ব প্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরি করেছে এই জাইনিক অ্যান্টিবায়োটিকটি। 

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 01, 2026, 07:57 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 07:57 PM IST
প্রথম 'দেশীয়' অ্যান্টিবায়োটিক জাইনিক পেল FDA-র অনুমোদন, চরক-সুশ্রুতের ভারতের মুকুটে জুড়ল আরও একটি পালক
Image Credit: নিজস্ব ছবি Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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