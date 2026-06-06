/CM Suvendu Adhikari: বাংলায় ১ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগের রূপরেখা, রেল মানচিত্রে গোটা বাংলা: মুখ্যমন্ত্রী

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের এক মাস পূর্ণ হওয়ার আগেই পশ্চিমবঙ্গের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার খোলনলচে বদলে ফেলতে বড়সড় পদক্ষেপ নেওয়া হল। ৯ মে নতুন সরকার গঠনের পর থেকেই রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে গতি আনা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী সামনে আনলেন বাংলার জন্য বরাদ্দ রেল প্রকল্পগুলো।
কলকাতা বিমানবন্দরে নামার পর থেকেই রেলমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। সেখান থেকে মন্ত্রী একাধিক রেল প্রকল্প সরজমিনে পরিদর্শন করেন এবং পরবর্তীতে নবান্নে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে সামিল হন। নবান্নের বৈঠক শেষে রেলমন্ত্রী এবং রাজ্য প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে চিংড়িঘাটা প্রকল্পও পরিদর্শনে যাওয়ার কথা রয়েছে।
বৈঠক শেষে স্পষ্ট জানানো হয় যে, পশ্চিমবঙ্গের আগের সরকারের সঙ্গে কেন্দ্রের সবসময় একটা 'যুদ্ধং দেহি' ভাব বা সংঘাতের পরিবেশ বজায় ছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতীয় রেলের যে অভূতপূর্ব উন্নতি হচ্ছে, তার সুফল থেকে বাংলার মানুষকে এতদিন বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল। তবে বর্তমান 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকারের আমলে সেই অচলাবস্থা কেটেছে।
১ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ ও মেগা পরিকল্পনা
আজকের এই সারাদিনের ফলপ্রসূ বৈঠক থেকে বাংলায় রেলের পরিকাঠামো উন্নয়নে একগুচ্ছ বড় ঘোষণা করা হয়েছে- রাজ্যে প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকার রেলের কাজ সম্পন্ন হবে। ইতিমধ্যেই চলতি বছরে কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে ১৪,২০৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। রাজ্য জমি ও অন্যান্য জট কাটিয়ে উঠতে পারলে রেলওয়ে মোট ১ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে।
রাজ্যজুড়ে ৫৩৮টি আরওবি (ROB - রেল ওভার ব্রিজ) এবং সাবওয়ে তৈরি করা হবে। 'অমৃত ভারত স্টেশন' প্রকল্পের অধীনে বাংলার ১০২টি স্টেশনকে বিশ্বমানের করে গড়ে তোলা হবে। দীর্ঘদিন ধরে রেলওয়ের বোর্ডে আটকে থাকা ৬১টি প্রকল্পের জট ছাড়াতে তৎপর হয়েছে নতুন সরকার। ইতিমধ্যেই ৪০টিরও বেশি এনওসি (NOC - অনাপত্তি শংসাপত্র) দিয়ে দেওয়া হয়েছে। উত্তরবঙ্গ থেকে শুরু করে জঙ্গলমহল কিংবা নন্দীগ্রাম—যেসব জায়গায় প্রকল্প আটকে ছিল, এবার তা দ্রুত চালু হবে এবং বহু জেলা এর ফলে উপকৃত হবে।
রাজ্যের যেসব এলাকা এখনও রেল মানচিত্রের বাইরে রয়েছে, সেখানে দ্রুত জমি কিনে তা রেলের হাতে হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। কাজের গতি বাড়াতে একটি নির্দিষ্ট 'ক্যালেন্ডার' বা সময়সূচি তৈরি করে এগোতে বলা হয়েছে, যাতে কোন তারিখে কোথায় জমি দেওয়া হবে তা সুনির্দিষ্ট থাকে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকারের হাত ধরে বাংলায় সড়ক, সেতু ও পরিবেশবান্ধব ই-ভেহিকেলের পাশাপাশি রেল যোগাযোগের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে চলেছে। বাংলার রেলের এই অগ্রযাত্রাকে সাধুবাদ জানিয়েছে রাজ্য প্রশাসন।
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