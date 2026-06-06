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CM Suvendu Adhikari: বাংলায় ১ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগের রূপরেখা, রেল মানচিত্রে গোটা বাংলা: মুখ্যমন্ত্রী

Railway projects:  ৪০ টির বেশি NOC দিয়ে দিয়েছি,  রেলওয়ে বোর্ডে ৬১ টি প্রকল্প আটকেছিল। উত্তরবঙ্গ থেকে জঙ্গলমহল,  নন্দীগ্রাম সব আটকে ছিল। অনেক জেলা উপকৃত হবে৷ 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 06, 2026, 01:28 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 01:29 PM IST
CM Suvendu Adhikari: বাংলায় ১ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগের রূপরেখা, রেল মানচিত্রে গোটা বাংলা: মুখ্যমন্ত্রী
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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